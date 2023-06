Elecciones en Chaco, en vivo: dónde voto, los candidatos y el minuto a minuto

escuchar

7.58 Votó Capitanich: “Serán castigados los culpables”

Con una amplia sonrisa y un llamativo pulóver rojo, el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich se acercó a votar bien temprano y se sacó fotos con militantes. Y aunque primero dijo que no iba a opinar sobre “nada” que no fueran las elecciones, el mandatario después de sufragar dio una conferencia de prensa en la que se refirió a la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que marca los comicios de este domingo. En un intento de despegarse del clan Sena, sobre el caso indicó que es algo “policial” y no político, a la vez que prometió que caerá “todo el peso de la ley” sobre los culpables.

El mandatario chaqueño alegó, durante esa charla con los medios, que el otorgamiento de millones de pesos al clan liderado por Emerenciano Sena fue para garantizar la transformación de planes sociales en empleo. Dijo en ese sentido que en la provincia que comanda hay cerca de 30 mil puestos que se generan a través de 5 mil organizaciones sociales, a las que desde el Estado fiscalizan para ver cómo ejecutan los programas de viviendas.

“No tenemos ningún otro vínculo que no sea el de asignación de recursos con fiscalización”, indicó para alejarse de la agrupación que estaba bajo las órdenes de Emerenciano Sena, a la vez que aseguró que estos militantes fueron “opositores” e hicieron protestas contra su administración.

“Este hecho policial deleznable, repudiable, cuenta con un fiscal en el marco de la división de poderes”, sostuvo también. “Hay plena autonomía e independencia del Poder Judicial”, manifestó el gobernador oficialista, en medio de críticas por supuestas intervenciones del Ejecutivo en la Justicia, y acotó: “Cuando esto ocurre, el hecho policial debe ser investigado. Lo que nosotros hacemos es garantizar el pleno proceso en un Estado de derecho. Cualquier tipo de interpretación capciosa, malintencionada, eso forma parte de operaciones o interpretaciones que no se corresponden con la realidad”.

Enfatizó asimismo que Chaco cuenta con la primera vicegobernadora constitucional de la historia, que en 2019 la oposición no tenía una mujer en la fórmula, y que en esta causa la Secretaría de Derechos Humanos y de Género de la provincia se constituyó como querellante y pidió la prisión preventiva del clan Sena. “Hay siete detenidos en la causa, la Justicia actúa con contundencia”, remarcó.

Entre otras políticas de género que destacó de su administración, dijo que la violencia contra las mujeres le preocupa. “Estos hechos son aberrantes, deben ser esclarecidos a través de un proceso de investigación parcial y justo”, indicó, aunque sostuvo: “Un hecho policial no puede convertirse en un hecho político con el objeto de acarrear agua para algún molino determinado”.

Y tras indicar que “comparte el dolor” de Gloria Romero, la madre de Cecilia, y de sus familiares, aseguró también: “Serán castigados con todo el peso de la ley los culpables responsables de semejante hecho. Nadie puede dudar que estamos del lado de la víctima, que vamos con todo el peso de la ley, que el Estado en la provincia de Chaco está con pleno funcionamiento de las instituciones”.

Además consideró que las interpretaciones sobre este expediente se pueden hacer en el marco del “sano ejercicio de la democracia” y dijo que no se puede dudar que en la provincia hay libertad de expresión y respeto a los derechos humanos y de la mujer, cuando periodistas aseguran ser amenazados cuando intentan hacer denuncias sobre el poder.

Siempre en su postura de distanciarse de los Sena, que participaban en estas elecciones como candidatos de su partido, pero luego fueron dados de baja, afirmó a LN+: “Es necesario informar la cantidad de manifestaciones que han hecho [los Sena] en contra del gobierno, que en 2019 fueron con una fórmula propia. Son autónomos e independientes. Respecto al tema del padrinazgo, lo hago con muchas familias porque es un pedido que me hacen y lo hago de una manera desinteresada. Ustedes tratan de asociar una relación de esas características con un hecho y esto no es así”.

Bajo esa postura, Capitanich también dijo: “La pretensión de vincular un hecho policial con uno político es parte de una estrategia determinada. Una cuestión es el desarrollo de políticas sociales que garanticen estrategias de inclusión y otra es un hecho aberrante, son dos cuestiones distintas. Sino hacemos de mentira, verdades. Hay que ser objetivos. Yo no tengo ninguna denuncia como gobernador. Tengo honradez y honestidad. No tengo ni auto ni casa”.

Conmovido por el hecho, según aseguró, deseó que la desaparición de Cecilia se esclarezca. También sostuvo que los detenidos están excluidos de su lista y que la madre de la joven que parece haber sido víctima de un femicidio fue recibida por la vicegobernadora Analía Arach. “Si algo tiene esta provincia es calidad institucional, no establezcamos cosas que no existen”, pidió el mandatario, quien contó que en el marco de los comicios se comunicó tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vice Cristina Kirchner.

7.52 Elecciones marcadas por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Impactados por la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski e inmersos en un clima de extrema conmoción que no recuerda antecedentes desde el retorno de la democracia, los chaqueños votarán este domingo para definir en las PASO las candidaturas a gobernador y a cargos legislativos para los comicios generales del 17 de septiembre. Está en juego la reelección del gobernador Jorge Capitanich, quien evita ser salpicado por el escándalo.

En total, 998.337 hombres y mujeres distribuidas en 3003 urnas y 371 escuelas de las 70 comunas, fueron habilitados por el Tribunal Electoral para definir los candidatos que competirán por la gobernación y 16 bancas en la Cámara de Diputados de la provincia, además de Intendencias y cargos de concejal.

