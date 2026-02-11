Este miércoles 11 de febrero se dio a conocer que Sandra Mendoza murió a los 62 años. La exdiputada de Chaco por el Partido Justicialista ocupó el cargo en el Congreso entre 2009 y 2019. También fue la exesposa de Jorge Capitanich, exgobernador de la provincia norteña, con quien estuvo casada por 15 años.

Sandra Mendoza fue diputada de Chaco entre 2009 y 2017 Archivo

La noticia del fallecimiento de Mendoza fue confirmada por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio durante la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso. “Su pertenencia política, ideológica, su recorrido político, su lucha, hoy nos deja en un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene un enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió”, dijo Di Tullio en la sesión, y pidió un minuto de silencio.

De qué murió Sandra Mendoza

De acuerdo a lo que publicó Diario Chaco, la exesposa de Jorge Capitanich sufrió en las últimas horas complicaciones de salud a raíz de un cuadro de diabetes que padecía hace varios años. Al mismo tiempo, tenía secuelas por un accidente doméstico que le había dejado serios problemas en su movilidad.

Los mensajes del arco político por la muerte de Sandra Mendoza

Cristina Fernández de Kirchner expresó sus condolencias a la familia de Sandra Mendoza tras su muerte X

Varios dirigentes peronistas expresaron su tristeza por su fallecimiento. La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras su internación de diciembre y publicó un mensaje en sus redes sociales. “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió.

En tanto, el bloque del Justicialismo en el Senado emitió un comunicado por la muerte de Mendoza. “Hacemos llegar nuestro abrazo y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros de lucha de esta infatigable militante por los derechos de los trabajadores y de los más humildes. Deseamos que todos sus allegados y allegadas encuentren la paz y el necesario consuelo ante la triste y lamentable pérdida de esta militante del campo nacional y popular”, puntualizó el documento que se difundió en redes sociales.

El comunicado del bloque del Justicialismo en el Senado por la muerte de Sandra Mendoza X

Por su parte, la cuenta de Diputados de Unión Patria acudió a X para despedirse de Mendoza. “Su compromiso con la militancia peronista y el pueblo chaqueño, así como también su paso por la Cámara de Diputados, dejan una huella imborrable”, sostuvo en la publicación.