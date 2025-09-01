LA NACION

Elecciones en Corrientes: gobernadores y dirigentes nacionales saludaron a Juan Pablo Valdés por su victoria

El triunfo del oficialismo correntino en los comicios provinciales fue celebrado por distintos espacios políticos que destacaron la diferencia obtenida en las urnas; “contundente triunfo”

Juan Pablo Valdés se impuso en las elecciones de Corrientes y será el nuevo gobernador
Juan Pablo Valdés ganó las elecciones en Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia, en reemplazo de su hermano Gustavo Valdés. La noticia, confirmada al conocerse ya los resultados que surgen con casi el 20% de las mesas escrutadas, generó de inmediato una serie de reacciones de dirigentes de distintos espacios políticos que se expresaron en redes sociales y remarcaron la importancia del triunfo y su proyección en el escenario nacional.

Los mensajes coincidieron en destacar la ratificación en las urnas de la gestión provincial y la contundencia del resultado obtenido. Gobernadores, legisladores nacionales y partidos políticos expresaron su reconocimiento tanto al mandatario electo como a su hermano, actual mandatario de Corrientes.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, felicitó a Juan Pablo Valdés, a Gustavo Valdés y al equipo de Vamos Corrientes, y sostuvo que el triunfo refleja el respaldo a un modelo de gestión basado en la transparencia y la austeridad. Agregó que desde la Patagonia celebran ese apoyo y reafirmó el compromiso de seguir trabajando en conjunto por una Argentina “verdaderamente federal”.

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también valoró el resultado de los comicios. En su mensaje, señaló que este “contundente triunfo” refleja el reconocimiento de los correntinos a “una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia”.

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió al triunfo como un “tremendo respaldo” y destacó el papel de Gustavo Valdés. Por su parte, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, también se plegó al festejo y subió una foto con los hermanos Valdés con un mensaje de felicitación para ambos.

Las expresiones también llegaron desde Córdoba. “Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza Gustavo Valdés”, escribió el exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti. Además celebró que “crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”.

Desde Pro se emitió un comunicado en el que se celebró la continuidad de un “camino de desarrollo, modernización y transformación”. En el mensaje también se destacó la importancia de avanzar con “trabajo, convicción y equipo”.

La diputada nacional María Eugenia Vidal también felicitó al gobernador electo, al equipo de Pro y al de Vamos Corrientes, y a la diputada nacional por esa provincia, Sofía Brambilla. “Los correntinos vuelven a confiar en este equipo para seguir transformando la provincia”, sostuvo.

Noticia en desarrollo.

