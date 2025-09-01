Elecciones en Corrientes: gobernadores y dirigentes nacionales saludaron a Juan Pablo Valdés por su victoria

Juan Pablo Valdés ganó las elecciones en Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia, en reemplazo de su hermano Gustavo Valdés. La noticia, confirmada al conocerse ya los resultados que surgen con casi el 20% de las mesas escrutadas, generó de inmediato una serie de reacciones de dirigentes de distintos espacios políticos que se expresaron en redes sociales y remarcaron la importancia del triunfo y su proyección en el escenario nacional.

Los mensajes coincidieron en destacar la ratificación en las urnas de la gestión provincial y la contundencia del resultado obtenido. Gobernadores, legisladores nacionales y partidos políticos expresaron su reconocimiento tanto al mandatario electo como a su hermano, actual mandatario de Corrientes.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, felicitó a Juan Pablo Valdés, a Gustavo Valdés y al equipo de Vamos Corrientes, y sostuvo que el triunfo refleja el respaldo a un modelo de gestión basado en la transparencia y la austeridad. Agregó que desde la Patagonia celebran ese apoyo y reafirmó el compromiso de seguir trabajando en conjunto por una Argentina “verdaderamente federal”.

Felicitaciones al nuevo gobernador de Corrientes, @JPValdesok, a @gustavovaldesok y a todo el equipo de @vamosctesok por el contundente triunfo alcanzado en las elecciones de hoy.



— Nacho Torres (@NachoTorresCH) September 1, 2025

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también valoró el resultado de los comicios. En su mensaje, señaló que este “contundente triunfo” refleja el reconocimiento de los correntinos a “una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia”.

Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia.



— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 1, 2025

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió al triunfo como un “tremendo respaldo” y destacó el papel de Gustavo Valdés. Por su parte, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, también se plegó al festejo y subió una foto con los hermanos Valdés con un mensaje de felicitación para ambos.

— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 1, 2025

Las expresiones también llegaron desde Córdoba. “Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza Gustavo Valdés”, escribió el exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti. Además celebró que “crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”.

Felicitaciones a @JPValdesok por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes.



Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok.



— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 1, 2025

Desde Pro se emitió un comunicado en el que se celebró la continuidad de un “camino de desarrollo, modernización y transformación”. En el mensaje también se destacó la importancia de avanzar con “trabajo, convicción y equipo”.

Desde el PRO felicitamos a @JPValdesok por su triunfo en Corrientes.



— PRO (@proargentina) September 1, 2025

La diputada nacional María Eugenia Vidal también felicitó al gobernador electo, al equipo de Pro y al de Vamos Corrientes, y a la diputada nacional por esa provincia, Sofía Brambilla. “Los correntinos vuelven a confiar en este equipo para seguir transformando la provincia”, sostuvo.

Felicitaciones @JPValdesok , @Sofiabrambilla y a todo el equipo del @proargentina y @vamosctesok por el triunfo!



— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 1, 2025

Noticia en desarrollo.