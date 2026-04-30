Detuvieron a un taxista con 300 ampollas de fentanilo debajo de su asiento en Corrientes
Un control lo frenó sobre la Ruta Provincial Nº 34 y los oficiales le encontraron tres cajas del producto médico
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La Gendarmería Nacional detuvo este miércoles a un taxista que transportaba 300 ampollas de fentanilo escondidas debajo de su asiento en Corrientes. El cargamento venía de Paraguay y el conductor no contaba con el aval legal de tenencia ni transporte para este tipo de sustancias.
El operativo se desarrolló sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 18, cerca del cementerio Santo Tomás. Efectivos del Escuadrón 47 Ituzaingó de la Gendarmería frenaron a un Chevrolet Classic, que operaba como taxi de la ciudad de Posadas.
Al inspeccionar el habitáculo, los oficiales encontraron las tres cajas de cartón blancas ocultas debajo de la posición del conductor, quien viajaba sin acompañantes al momento del control.
El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación de campo sobre el contenido de las ampollas, que arrojaron un resultado positivo para fentanilo. Cada unidad contenía dos miligramos de esta sustancia líquida, fabricada por un laboratorio de la República del Paraguay.
El medio local Diario Época Corrientes informó que el procedimiento de extracción y manipulación de la carga se realizó siguiendo “estrictas medidas de bioseguridad” debido a la alta toxicidad del componente.
El material incautado permanece bajo custodia de la fuerza de seguridad federal a disposición del magistrado interviniente y la Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la detención del involucrado en carácter de incomunicado, además del secuestro del vehículo. La causa se tramita bajo la presunta infracción a la Ley 16.463 de delitos contra la salud pública.
Según los datos recolectados por los investigadores de la fuerza, el automóvil se desplazaba desde la localidad correntina de San Carlos con destino a Posadas, Misiones, aunque por el momento se desconoce el motivo o destinatario final.
La tragedia reciente por fentanilo contaminado
El decomiso ocurre tras la sanción, a principios de este mes, contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, luego de comprobarse su responsabilidad en la distribución de fentanilo contaminado.
La causa judicial se originó por una tragedia sanitaria que provocó 121 muertes en distintas provincias durante el año pasado. El brote se detectó inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata y se extendió a centros de salud de Rosario y la ciudad de Buenos Aires.
Las pericias confirmaron que los pacientes fallecidos habían recibido medicación elaborada por dichas empresas, la cual presentaba anomalías microbiológicas que derivaron en infecciones letales.
Por este hecho, la justicia mantiene detenidos a varios responsables, entre ellos los hermanos Ariel y Diego García Furfaro. El caso marcó un precedente en el control de la trazabilidad de los opioides en el país, debido a que las víctimas no compartían sectores ni equipos médicos, únicamente el lote de ampollas suministrado.
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