José Luis Espert se despegó de Spagnuolo y lanzó una advertencia: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, apuntó este domingo contra Diego Spagnuolo en medio del escándalo que sacude al Gobierno por audios que pertenecerían al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y que revelarían presuntos pedidos de sobornos, en los que, según la voz que se escuchó en distintos recortes, Spagnuolo involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En La Cornisa (LN+), Espert negó ser la persona que le presentó a Spagnuolo a Javier Milei, más allá de que en la semana sí admitió que lo conocía “como a otros liberales”, cuando fue consultado por las fotos de ellos juntos en diferentes lugares, que se difundieron en la red social X. “Son cosas que quieren instalar. Es parte de una operación decir que yo se lo ‘enchufé’. El que dice eso miente. Lo que quieren es buscar a un culpable”, dijo.

El vínculo entre Spagnuolo y el jefe de Estado también era estrecho. Desde enero de 2024, visitó al menos 38 veces la Quinta de Olivos y 48 veces la Casa Rosada. el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había precisado también en declaraciones radiales que formaba parte del selecto grupo que participaba de los domingos de escuchar ópera junto a Milei.

Espert advirtió: “Lo de Spagnuolo puede ser cierto. Ahora, quiero verlo ahora en la Justicia. Hay que sostener lo que uno dice en un audio o lo que deja trascender. Acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público. No lo denunció en su momento”. Las grabaciones habrían tenido lugar entre julio de 2024 y marzo de 2025.

Para el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, este tipo de filtraciones no son más que una mera operación de la “mafia kirchnerista”: “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que los ponían en jaque... siempre hubo operaciones contra aquel que podía ponerlos en riesgo”.

Lo mismo opinó respecto de grabaciones con la supuesta voz de Karina Milei, fragmentos que se difundieron en los últimos días. “Forman parte de las operaciones para decir ‘guarda, te estamos espiando’. Es una advertencia ‘mafiosa’. Merece una investigación judicial, una denuncia por parte del Gobierno", sostuvo.

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert Santiago Oroz

E insistió: “Hay cosas encubiertas. Nada de esto que se ve es solamente lo que se ve. Hay cosas abajo. Hay operaciones para impedir que a este Gobierno le vaya bien, para que la Argentina siga siendo miserable. Aquellos que denuncien a gente del Gobierno, van a tener que sostener en la Justicia esa denuncia”.

Por último, y de cara a los comicios legislativos del próximo domingo, el diputado nacional enfatizó: “En el oficialismo siempre va a haber lugar para mejor. Tenemos que mejorar y mucho. Parte del proceso de mejora es que la gente nos acompañe en las elecciones. Del otro lado está el proyecto de la Argentina miserable, que es un baño de sangre como lo es la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof”.

“Por eso, le pido a la gente que vaya a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Necesitamos del voto de la gente para poder cambiar. La manera de que las cosas cambien en democracia es votando. Lo hermoso de la democracia es que la gente es protagonista”, completó.