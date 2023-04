Elecciones en Neuquén. Marcos Koopmann: “Los recursos de Vaca Muerta empiezan a impactar”

escuchar

Marcos Koppman, actual vicegobernador de Neuquén y candidato a gobernador, ve que desde este año las inversiones de Vaca Muerta, el principal yacimiento de gas y petróleo del país, comenzaran a derramar sobre los neuquinos, entiende que la inflación nacional es la que afecta la situación social en la provincia, señala que el crecimiento poblacional hizo que los recursos nacionales fuera insuficientes. El candidato, de 49 años, señala que no hay riesgo de que el Movimiento Popular Nequino pierda el poder, que controla la provincia desde hace 60 años y sostiene que a la política nacional no le importó nunca Vaca Muerta hasta ahora que empezó a producir. Promete mantener el rumbo de crecimiento con cambios.

— ¿Qué está en juego en esta elección?

— La autonomía la independencia la libertad de la provincia en la toma de decisiones la construcción del federalismo. Neuquén siempre fue una provincia que tuvo la impronta de ser independiente, modo privilegiando los intereses propios frente a las fuerzas nacionales. Lo que se juega es que esa autonomía siga vigente como en los últimos 60 años. Eso nos ha permitido tener una estabilidad política, seguridad jurídica, estabilidad social, que a lo largo de los años nos ha diferenciado de lo que pasa en la Argentina. En muy poquitos meses años firmamos contratos a 35 años con operadoras internacionales europeas y americanas confiando en la provincia de Neuquén, siendo que las inversiones no las hacen en otro lugar de la Argentina salvo en la provincia.

-La oposición critica la falta de seguridad jurídica en la provincia con respecto a la justicia provincial alineada con el poder y señala la cuestión social como una de las deudas… Neuquén, una provincia rica, con índices de la situación social no se condicen con esa riqueza usted ¿qué es lo que contesta?

— Los poderes son totalmente independientes. No hay ninguna injerencia de un poder en otro no se politiza la justicia en la provincia de Neuquén y tampoco se judicializa la política. Los que quieren judicializar son los proyectos nacionales en la provincia, que quieren hacer lo mismo que hicieron en la Nación y traerlo a Neuquén. Está de Consejo de la Magistratura, la designación de jueces respetando la Constitución, con autonomía. Hay autarquía y una compartición automática que les da independencia total. NO venimos a vulnerar eso, sino a fortalecerlo…

Y los problemas sociales, y la pobreza…

-La primera ley relacionada con Vaca Muerta fue en 2013 y a partir del año comienzan el desarrollo. No hace tanto tiempo. Es un corto tiempo que lleva Vaca Muerta y en ese corto tiempo hubo una consolidación que permitió en el último año, en 2022, que Neuquén se vuelva a convertir en la principal productora de petróleo del país. En nuestras proyecciones, en marzo o abril de 2025 abril estimamos duplicar la cantidad de barriles actuales de producción. Esta es etapa que a nosotros nos toca, que es el derrame de la producción de gas y petróleo, a través de regalías y recaudación provincial a todos los sectores sociales en la provincia. Encontrar un equilibrio y un desarrollo territorial ampliar la matriz productiva para generar empleo más allá de ir hacia el petróleo. Generamos por ley desde 2022 un fondo anticíclico de desarrollo de Neuquén, que prevé que todos los recursos extraordinarios que se produzcan por la exportación de casi el petróleo, deducida la coparticipación, el 50% de esas regalías van a ese fondo para atender crisis macroeconómicas, o catástrofes como nos pasó en su momento con las cenizas del el volcán y de ese fondo van a salir recursos para desarrollar obras de infraestructura, de turismo, de la producción, y la tecnología las energías renovables.

-Usted dice que ahora es el momento en que esos recursos se van a derramar al resto de la población…

— Si ahí es donde nosotros empezamos en la etapa de derramar y que los recursos de Vaca Muerta lleguen a todas las familias neuquinas. Los indicadores de pobreza están totalmente vinculados a la inflación, que es un factor que no solo afecta a Neuquén sino a todas las provincias. La diferencia es que Neuquén no tiene pobreza estructural, aquí hay oportunidades de ascenso social, de llegar al lote con servicios, a las urbanizaciones para tener gas tener luz tener cloacas, el acceso a la educación pública, la salud pública.

-Lo que señala es que la inflación nacional está impactando en la pobreza, más allá de los recursos de la provincia...

— Los recursos de la provincia empiezan a impactar ahora, hasta fines de 2022 y a principios de este año empiezan a impactar en el crecimiento por derrame. Neuquén tuvo un crecimiento exponencial que nos va a permitir que los recursos derramen en la provincia. Estamos avanzando en la planificación de un fondo de becas y un fondo municipal de fortalecimiento educativo que tomamos del estado de Texas, cuando empezó a generar los recursos extraordinarios de la producción no convencionales. Nos reunimos con el embajador de Estados Unidos, con Marc Stanley, nos explicaba este camino y a nosotros nos pareció uno de los caminos que tenemos que transitar La población creció un 30% en los últimos 10 años de población y el país fue entre un 13 y 15, por eso ahí surge una demanda social.

— ¿En qué cambió Vaca Muerta a la política en Neuquén?

Totalmente, la cambió radicalmente. Antes de Vaca Muerta a los políticos nacionales no les interesaba lo que pasaba en Neuquén. Pero ahora si les interesa, desde que empieza a producir. No les interesó 2013, 2014, 2018 o 2019, incluso tomaron medidas que fueron perjudiciales para la velocidad del desarrollo de Vaca Muerta. A partir de que ahora les empieza a interesar porque es una de las salidas ante la falta de dólares en Argentina.

— ¿Qué otro cambio originó?

-Vaca Muerta rompió un paradigma en la Argentina donde se discutía si el gas era para abastecer el mercado interno o para exportarlo, o si era para el uso residencial o para la industria. Hoy Vaca Muerta permite abastecer la demanda interna, la externa, la industria y a las familias y ahí partir de ahí los políticos nacionales empiezan a mirarnos. Es la solución que le vamos a dar a la Argentina. Cuando había que pelearla, batallarla, no había ninguno acá.

— ¿Cómo son los alineamientos que tiene su fuerza política con los frentes nacionales? ¿Está más cerca de Frente de Todos o de Juntos?

No, no, de ninguno de los dos. A título personal yo voy a estar más cerca del que sea federal y que impulse el desarrollo de las economías regionales, que nos dé libertad, que nos dé autonomía e independencia para el desarrollo de la economía, de la provincia y el fortalecimiento social. Tenemos votantes a nivel nacional de los distintos proyectos, que a nivel provincial acompañan al Gobierno de Neuquén y que en la Nación acompañan a otro candidato.

-Pero es paradójico porque el votante puede apoyar como gobernador a una fuerza y en unos meses se alinean con otras fuerzas donde no están los candidatos de ustedes.

Totalmente, también se da no solo con los dos proyectos mayoritarios.

— ¿Está en juego el control que tiene el oficialismo desde 1960?

No, lo que está en juego es la autonomía y la libertad de las decisiones en la provincia de Neuquén y el único que las garantiza es el Movimiento Popular Neuquino.

— ¿Cómo están los números para ustedes?

-Están positivos, firmes, consolidados.

-¿Están peleados?

-Estamos muy bien, a medida que se acerca la elección se profundiza el apoyo. Tenemos una gran ventaja y es que nuestra fuerza llega a todos los rincones de la provincia, a cada barrio de los centros urbanos y en cada comunidad rural.

— La oposición habla de una conurbanización de Neuquén. ¿coincide?

La provincia de Neuquén está teniendo crecimientos dispares poblacionales depende de la región. Tiene un crecimiento poblacional en la Capital, en San Martín de los Andes, en Villa la Angostura. El desarrollo económico se dio en la zona hidrocarburífera y hacia el norte. Nosotros estamos viendo un crecimiento muy fuerte en la Capital. Nuestra provincia tiene que crecer hacia el centro hacia el norte y seguir potenciando el crecimiento del sur, porque ya la zona de la Confluencia crece sola. Los recursos del desarrollo de Vaca Muerta tienen que estar enfocados a otra matriz en la provincia.

-Cómo ve a Neuquén en un país que tiene por delante una coyuntura económica muy compleja con 120 por ciento de inflación y la posibilidad de que en los próximos años la situación económica sea muy grave.

-Lo miramos con preocupación, la Argentina sigue mirando solo lo que pasa en Buenos Aires y no el desarrollo de las economías regionales Son necesarias políticas a largo plazo, Vaca Muerta fue una política a largo plazo que impulsamos desde la provincia que logró superar tres gobiernos distintos, posicionarse por arriba de los distintos espacios políticos nacionales que tienen miradas antagónicas. Uno de los desafíos es saldar las deudas económicas y sociales de los últimos 40 años. La única deuda que hemos saldado en 40 años los argentinos fue la democracia ahora hoy tenemos que saldar las dos deudas que tenemos que es lo económico y lo social. Vaca Muerta no solo va a desarrollar la economía regional en Neuquén si también tiene la oportunidad de potenciar otras economías, hacer más competitivo el agro y la industria.

— ¿Porque se da la paradoja que en Vaca Muerta donde se produce el gas, muchos pobladores no acceden a la red de gas?

-Hay desarrollo que falta realizar, pero Neuquén es la provincia que tiene el más alto porcentaje de conectividad a redes de gas en la República Argentina, un 95 % de los hogares. Estamos trabajando en esto, pero en un año y medio o dos todas la familia neuquinas estarán conectadas a las redes. Esta paradoja se da por el crecimiento de los últimos años alrededor de Añelo, que tenía menos de 2.000 habitantes hoy tiene más de 6.000. Nosotros vamos a dar continuidad a lo hecho, peor también a hacer los cambios que tengamos que hacer, eso es lo que ha caracterizado el movimiento popular. No somos un salto al vacío, somos garantía de un cambio seguro, cambios inteligentes, cambios que vayan a reforzar lo que está bien hecho, pero hacer lo que nos falta hacer.