Elecciones en Neuquén. Rolo Figueroa: “El oficialismo provincial va a perder por primera vez en 60 años”

escuchar

Rolando “Rolo” Figueroa conoce al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Nació a la política desde allí inspirado por Felie Sapag, el fundador del partido y primer gobernador en 1962, cuando Neuquén dejó de ser territorio nacional y pasó a ser provincia. Ahora se escindió del partido y fomró Comunidad, un frente electoral donde reunió a dirigentes del PRO, al presidente del radicalismo, fracciones de lo libertarios y del peronismo. Desde allí se plantea desafiar la hegemonía del oficialismo provincial del partido controlado por Jorge Spaga, que por primera vez en décadas dice que tambalea. Figueroa, de 54 años, es diputado nacional por el MPN desde 2021 y antes fue vicegobernador de la provincia, que comanda Omar Gutiérrez. Ahora, por fuera del partido, denuncia a las “familias del poder” y un “sistema clientelar” al amparo de los beneficios económicos que recibe la provincia de Vaca Muerta, pero que a la vez hacen de Neuquén una provincia donde un tercio es pobre. En una entrevista con La Nacion, señala que el oficialismo hizo acuerdos con otros partidos, para simular una oposición y que se está dando una “conurbanización” en torno a la capital provincia con cordones de pobreza.

— ¿Que está en juego en esta elección?

-Poder llevar los beneficios económicos que recibe la provincia a todos los ciudadanos. Ese es el gran desafío, nosotros estamos batiendo récord de producción, récord de ingresos y paralelamente tenemos récord en pobreza, 38,4 dio el último índice. Ha crecido un 20% la desocupación y ya está llegando a los seis puntos en el conglomerado urbano de Plotier. Si a eso le sumamos que somos la tercera provincia con el mayor índice de homicidios por habitantes, detrás de Santa Fe. Estamos por delante de la provincia de Buenos Aires.

— ¿Neuquén es la niña bonita de las inversiones por Vaca Muerta, porque estos índices?

-No se le está agregando valor a las inversiones en la provincia. Eso es lo que proponemos. Un vecino de Añelo [donde está Vaca Muerta] trabaja todo el día en construir los ductos para abastecer con gas al resto del país y al mundo, pero en su, casa se calefaccionan con leña. El 60 % de los añelenses, no tiene gas y viven sobre Vaca Muerta. A eso hay que sumar que la electricidad la terminamos pagando más cara que en Buenos Aires y producimos el 30% de la electricidad de este país. El mayor insumo del transporte es el que producimos nosotros a través del petróleo y tenemos el costo del transporte de 130 pesos, cinco veces más caro que el de la Capital Federal. Ahí hay un cuadro grave donde el Estado hace 360 viviendas por año y hacen falta 80.000 viviendas; en donde el 31% de los neuquinos no tiene casa propia y vive como puede ese es un cuadro social, que es lo que hay que cambiar y la forma en la cual que hay que cambiar esa agregar valor en la provincia de Neuquén y que los neuquinos podamos generar nuestra propia energía.

— ¿Porque esa desigualdad?

-El oficialismo, la lista Azul siempre ha tenido acuerdos preelectorales con partidos nacionales. Nosotros producimos el 3,8 del producto bruto interno de nuestro país, sin embargo, recibimos menos de la mitad en coparticipación, si a eso le sumas las migraciones internas y externas que recibimos los neuquinos y externas, que hacen crecer la demanda de bienes públicos, y la nación no nos envía mayor cantidad de recursos para poder recibir a los migrantes que vienen de otros lugares de la provincia, evidentemente el sistema se va empobreciendo en el financiamiento de los bienes públicos.

— ¿Porque hablás de una conurbanización de la ciudad de Neuquén?

-El neuquino siempre lucha por más federalismo. El país a veces tiene miopía respecto, a cómo miran a las provincias, pero la verdad que el oficialismo provincial también ha caído exactamente en lo mismo, En Neuquén hay muchas oportunidades que solamente están en el Departamento Confluencia, pero el interior no tiene oportunidades por eso una redistribución de oportunidades tiene que ser uno de los puntos prioritarios de nuestras políticas. Si vos sos del interior, y no tenés oportunidades de trabajo, ni de que tus hijos estudien ¿qué vas a hacer? Te vas a la capital y eso es lo que está pasando con gente que se instala alrededor de la capital, se están formando cordones de barrio más pobres hoy en Neuquén capital. Neuquén está unido con Río Negro y entre todo ese gran Neuquén de punta a punta de todas ciudades pegadas y hay un millón de habitantes. Ahí hay trabajadores de Neuquén que viven en Fernández Oro que es Río Negro entonces hay una búsqueda de oportunidades en la migración, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos todo lo contrario. Queremos regionalizar la provincia descentralizar las oportunidades, qué cada región pueda generar sus propias oportunidades.

-Tu origen es el Movimiento Popular Neuquino, ¿Comunidad está alineado con alguno de los frentes nacionales?

-No, nosotros tenemos un partido provincial y estamos muy focalizados en el desarrollo de Neuquén. En ese partido abrevan dirigentes del peronismo, del radicalismo, del Pro. Los frentes nacionales se fraccionaron y dirigentes locales del PRO tomaron la decisión de acompañarnos, también vino Nuevo Compromiso, que es el partido de Horacio “Pechi” Quiroga, intendente de Neuquén, el presidente del radicalismo se vino el 90 % de los radicales; y se sumó una fracción del partido libertario y un sector del Frente de Todos y el Frente Grande, varios grupos peronistas que vinieron a trabajar con nosotros. El Grupo Evita, el socialismo, que es parte de la izquierda neuquina tiene puntos en común con el modelo que formó Felipe Sapag, y varios partidos provinciales.

-¿En la provincia viene gobernando el oficialismo decíamos desde el año 60 vos crees que Comunidad puede quebrar esa hegemonía?

-Por primera vez el oficialismo provincial va a perder. El oficialismo provincial, la lista Azul del Movimiento Popular Neuquino, se quedó con un sellito chiquito vacío. Muchos simpatizantes y afiliados del partido original han migrado hacia nosotros al armado este frente provincial.

— ¿Cuál es su mirada sobre el kirchnerismo a nivel nacional?

— Nosotros somos muy de cabotaje. Ese es un debate que tendrán que dar los partidos nacionales. Nosotros estamos pensando en un frente provincial y el desarrollador.

— ¿Pero su mirada sobre el proceso de estos años de kirchnerismo?

-Creemos en la mirada sobre la Patagonia. Queremos eliminar la grieta. La grieta paraliza no hace crecer a nadie, no contribuye al desarrollo. Estamos muy lejos de la grieta, hemos vencido a la grieta con este frente.

— ¿En qué medida Vaca Muerta cambió la política en Neuquén?

-Veníamos de un modelo de desarrollo cuando nacimos como provincia establecido por Felipe Sapag, que recibía dirigentes de todos los sectores, pero en los últimos años el oficialismo gobernante es solo una fracción de aquel partido y que está comandado por las familias del poder en donde se armó un sistema clientelista, alimentado por los recursos extraordinarios que provoca Vaca Muerta.

-¿Se consolidó esa hegemonía?

Sí, pero en realidad se han pasado de largo en los clientelar, han construido algo con un poder tan absoluto, tan enmarañado. Las familias del poder no solo pertenecen a un partido político, sino que están en varios a los que les conviene que las cosas sigan como están. Son opositores de mentirita muchas veces porque quieren que todo cierre como está, porque las familias del poder están fenómenos. Varios opositores que son adeptos a esta familia del poder son puesteros, pero no puesteros como tenemos en el norte neuquino, sino que son puesteros que les gusta su puesto en distintos lugares, que les gusta estar al calorcito de los oficialismo.

— ¿Mencionaba que en Neuquén se daba la paradoja de la pobreza en una provincia rica, ¿por qué?

— Es la provincia que más inversiones extranjeras está recibiendo y al mismo tiempo hay un importante crecimiento de la pobreza- Porque ese es modelo del oficialismo, de la lista Azul, solamente se han dedicado a recibir los recursos extraordinarios y a generar un crecimiento de la planta política. Hubo un crecimiento desmedido de los de los programas sociales, en estas últimas dos semanas se dieron 10.000 planes sociales y venimos de una estafa resonante donde una organización de las cúpulas del Ministerio de Desarrollo Social les terminó robando la plata a los más pobres y en donde les hacían firmar por 9000 pesos y ellos se llevaban 40.000.

— ¿Y qué ocurrió?

-Lo fueron tapando, el fiscal se jubiló dos meses antes de la elección, por eso nosotros prometemos a la sociedad neuquina volver a tener una justicia independiente porque en la justicia hay buenos, jueces, el problema, es que siempre están en una segunda línea y hay jueces cooptados por el poder que son los que hacen caso omiso a poner presos a los que se robaron la plata.

— Hay una expectativa de un cambio de signo político a nivel nacional, ¿cuál sería su posicionamiento como gobernador?

Tenemos una mirada provincial y después se analiza el escenario nacional. Nuestro frente está compuesto por diferentes partidos algunos van a acompañar a un candidato y otros van a acompañar a otro candidato. Nosotros tenemos un pensamiento muy neuquinizado.