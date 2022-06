Elecciones: Fernán Quirós abrió la puerta a una candidatura en 2023

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió hoy a las elecciones de 2023 y dijo “no descarta” ser candidato por Juntos por el Cambio (JxC) y que dependerá de “las circunstancias y del plan de gobierno”.

“No puedo asegurar de ninguna manera que no me vaya a postular. Depende de las circunstancias y del plan de gobierno”, aseguró al ser consultado en Futuröck sobre esta posibilidad.

”Hoy me estoy ocupando de ser ministro de Salud de la Ciudad. Vine a eso a la función pública, así que voy a cumplir el plan de gobierno que organizamos con Horacio [Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno]. Luego se verá en función de los caminos de la vida que me toque transitar. No tengo tiempo como para tomar esa decisión ahora”, continuó en declaraciones radiales.

Por otra parte, explicó que su objetivo como funcionario público fue “la voluntad de trabajar en lo que es de todos y aportar” desde sus conocimientos específicos. Y al cerrar volvió a dejar abierta la puerta a una postulación: ”Veremos cómo puedo seguir aportando en el futuro”.

La candidatura de Quirós como jefe de gobierno porteño o como candidato a alguna otra función de gobierno es algo que se evalúa desde adentro de JxC hace tiempo. Las mediciones realizadas, como las de CB Consultora Opinión Pública, ratificaron que tiene una alta imagen positiva, por encima del 60%.

Es por eso que no es la primera vez que contesta esta pregunta sobre su futuro. “Ahora no estoy enfocado en eso; hoy me veo como ministro”, es lo que suele contestar. La reacción de hoy fue la primera encaminada a un cambio de postura.

A principios de mayo pasado había dicho: “Yo vine al espacio público a dar lo que tenía y acá encuentro los canales para dar. Esa es mi mirada hoy, no sé cómo va a seguir. Lo que estoy convencido es que voy a hacer todo lo que pueda hacer desde mis talentos y limitaciones, que son muchas, y hablándole lo más claro y honestamente posible a la comunidad”.

Por otra parte, había dado su opinión acerca del contexto político y las continuas polémicas que tienen lugar tanto hacia dentro de los partidos y las alianzas políticas como entre ellos. “El gran problema de la Argentina es comprender que no hay una sola verdad; cuando estás en el espacio público, la verdad es una construcción que se tiene que hacer con la mayoría”, había dicho.