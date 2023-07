Elecciones: Insfrán dijo que la oposición quiere imponer el “orden” con “derramamiento de sangre”

escuchar

El gobernador reelecto de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este sábado un acto en la provincia, en el que advirtió acerca de las consecuencias de una posible derrota electoral del kirchnerismo. A lo largo de su discurso, el mandatario provincial apuntó contra la oposición, a la que acusó de querer “imponer orden” por medio de un “derramamiento de sangre”.

“Hace días dije que el pueblo argentino y el formoseño es sabio y por sobre todas las cosas inteligente y memorioso. Desde el 2015 al 2019 tuvimos un gobierno que es el mismo que nos están ofreciendo ahora con distintos ropajes, pero en el fondo es la misma ideología”, comenzó Infran su discurso en el marco del operativo solidario Por nuestra gente todo, celebrado en el barrio formoseño de Juan Domingo Perón.

Insfrán con conjuntivitis pronosticó un “derramamiento de sangre” sino gana el kirchnerismo

“Y esta ideología viene con mayor, diría yo, crueldad. Porque todo lo que ellos dicen, si quieren aplicarlo en el pueblo argentino, va a ser con derramamiento de sangre. Es insostenible”, alertó el gobernador formoseño.

Y en ese sentido continuó: “Inclusive cuando uno ve los mensajes que hablan del orden... El orden está bien, tiene que existir en cualquier cosa de la vida. Pero el orden impuesto a fuego no sirve. Eso no es orden, es privilegio para algunos y el sufrimiento para la mayoría del pueblo argentino”.

De esta forma, el mandatario formoseño, quien gobierna desde 1995 y entrará en su octavo mandato consecutivo, tras haber sido recientemente relecto con el 69,24 % de los votos, volvió apuntar contra la oposición, al acusarla de querer “imponer el orden a fuego”.

A principios de mayo, otras declaraciones del mandatario formoseño provocaron gran controversia, luego de que Insfrán apuntara contra los porteños al afirmar que la ciudad de Buenos Aires es “un distrito privilegiado, el más rico y beneficiado”.

Insfrán había dicho que los porteños son “unos reverendos hijos de su madre” porque “siempre miran a Europa”. Sin embargo, luego aclaró que cuando cuestionaba a los porteños se refería a “los oligarcas”.

“Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada. Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía”, sostuvo en aquella oportunidad.

