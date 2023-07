Andrés Larroque le respondió a Aníbal Fernández tras sus dichos sobre Máximo Kirchner

escuchar

Luego de que días atrás el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, deslizara que el diputado Máximo Kirchner está “peleado” con Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y exdirigente de La Cámpora -quien ahora armó su propia organización, La Patria es el Otro-, este último desmintió los dichos del funcionario y aseguró: “No sé de dónde sacó que estamos peleados”.

Consultado en Radio 10 este sábado respecto del aludido distanciamiento con el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Larroque contestó: “Para nada [estamos peleados]. No sé de dónde surge esa declaración, de dónde lo sacó. Estamos hablando desde ya de un compañero, pero además de un amigo, de alguien con quien transitamos y vamos a transitar muchísimos años... Por favor”.

Tras ello agregó: “Lo que yo creo es que no tenemos que distraernos del objetivo central, que es ganar las elecciones. Cualquier tipo de contradicción lo único que hace es distraer y dispersar. Esto lo digo para todos los compañeros, no solo en el caso de Aníbal. Me parece que tenemos que ser cuidadosos con las declaraciones, porque no podemos desenfocarnos. Acá hay que acumular y aglutinar fuerzas porque lo que tenemos enfrente es muy complejo (...) No podemos subestimar lo que podrían significar 4 años de liberalismo en la Argentina”.

A pesar del episodio, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo que “hay un sentido de responsabilidad muy importante que prima” en Unión Por la Patria”. “Hay un planteo de preservar la unidad del movimiento nacional, porque siempre que se generó una división en el peronismo sobrevino la tragedia”, afirmó.

