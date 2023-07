Elecciones: Lousteau se mostró Felipe Miguel y estuvo en un acto con el reemplazante de Rinaldi

escuchar

A casi tres semanas de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el país y la ciudad de Buenos Aires sorprendió una caminata que encabezó este sábado el precandidato a intendente, Martín Lousteau (Evolución), con el actual jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel (Pro). La imagen sorprendió en medio de la feroz interna que tiene Juntos por el Cambio (JxC) en la Capital, cuyo precandidato de Pro es Jorge Macri , actual ministro de Gobierno y compañero de gabinete de Miguel.

“El precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau y el Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel recorrieron hoy el Barrio Chino en el barrio de Belgrano. A las 16, Lousteau y Miguel se encontraron en la esquina de Montañeses y Mendoza y caminaron hasta el arco de la calle Arribeños durante una hora y media, visitando comercios, conversando con vecinos y con miembros de la comunidad china en Buenos Aires”, informaron desde el equipo de comunicación de Lousteau. Agregaron que la recorrida por Belgrano fue luego de haber visitado otros seis barrios porteños.

Desde el entorno de Miguel explicaron a LA NACION que el ministro coordinador tenía previsto ir a ver las obras que se hicieron en el Barrio Chino y bajo el viaducto. Como el actual senador estaba interesado en conocer más detalles de esas obras, se sumó a la caminata. “Recorrió con él, como lo hace con otros candidatos del espacio”, agregaron.

Martín Lousteau y Felipe Miguel de recorrida esta tarde.

Tras la polémica con Rinaldi, Lousteau se mostró con el reemplazante

Horas antes y a una semana de que Franco Rinaldi renunciara a su precandidatura como legislador por la lista de Macri, Lousteau fue fotografiado junto al reemplazante del experto en aviación, Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica-ARI).

“Coincidieron en un evento por el aniversario de la Asociación Amigos del Tranvía, que cumplía 47 años y Martín llegó junto con Graciela Ocaña y estaban ahí Del Gaiso y Maxi Ferraro. Por eso aparecen juntos en la foto, no es que organizaron una recorrida conjunta”, explicaron desde el entorno del economista.

Hoy con @gracielaocana nos encontramos con @ATranvia para celebrar los 47 años de esta atracción emblemática de la Ciudad que todos los porteños alguna vez vimos pasar. El paseo, gratuito, se puede hacer todos los sábados y domingos. Sigamos acompañando estas iniciativas para… pic.twitter.com/dNfxISaVAX — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 22, 2023

Recordemos que Ocaña es quien encabeza la lista de precandidatos a legisladores que apoyan a Martín Lousteau en la interna contra Macri. Es decir, compite contra Del Gaiso.

Si bien Lousteau subió la imagen donde se lo ve con el referente de la Coalición Cívica-ARI, no lo arrobó en sus posteos y escribió: “Hoy con Graciela Ocaña nos encontramos con Asociación Amigos del Tranvía para celebrar los 47 años de esta atracción emblemática de la Ciudad que todos los porteños alguna vez vimos pasar. El paseo, gratuito, se puede hacer todos los sábados y domingos. Sigamos acompañando estas iniciativas para cuidar la historia y la cultura de la Ciudad”.

Lousteu fue uno de los que más impulsó el pedido de renuncia de Rinaldi y de los que más celebró la baja. Además, había aprovechado la situación para criticar a Macri.

A través de redes sociales, el dirigente de Evolución, había dicho la semana pasada: “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”.

“Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, se quejó el senador.

Lousteau luego aseguró: “En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri”.

Tras esas críticas, en diálogo con FM Milenium, Macri se mostró molesto por las declaraciones de Lousteau y expresó: " Esta situación abre una discusión respecto al valor del perdón y de las disculpas, que son un concepto bíblico. Cómo viviríamos si no existiere el perdón. Estaríamos congelados frente al temor del error y eso nos convertiría en una sociedad muy quieta e inerte”.

Luego, en alusión a lo dicho por Martín Lousteau, expresó: “Me molestó la última reacción de la UCR porteña porque Franco pidió perdón de la manera más concreta y dijo ‘me voy’, pero aún ahí lo seguían pateando en el piso”.

