SANTA FE.- Una mujer de 105 años fue designada esta semana por el Tribunal Electoral de la provincia como auxiliar dos de la mesa 2.121 que funcionará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo y para las elecciones generales del 16 de junio. Se trata de Berta Ritvo, quien en los comicios de 2017 denunció que fue eliminada del padrón cuando insistía en concurrir a sufragar.

"Resulta insólito que haya llegado a mi domicilio la designación. ¿Con la edad que tengo me nombran? No, no, no. ¿En qué país estamos? Primero me sacan del padrón y después... Habrán dicho: «si con esto la ofendimos, con esto la halagamos». No sé qué me van a decir", sostuvo esta mañana la señora a los medios que la consultaron.

La mujer reconoció estar "preocupada" porque en el documento de designación se lee que si no cumple con las obligaciones, puede ser penada con seis meses de prisión. Si bien su hija ya inició los trámites para impugnar la decisión, aún esperan una respuesta favorable.

Esto sucedió después que las 24.000 personas que el Tribunal Electoral convocó para ser autoridades de mesa, un tercio de esa cifra se excusó o directamente rechazó la recepción del telegrama para participar del acto electoral.

Fuera del padrón

Hace sólo dos años -a sus 103-, la sacaron del padrón electoral por su edad, pero no se quedó conforme con esta decisión: hizo todo lo posible para volver a ser incluida y poder votar. Este año, la noticia es que hace unos días le llegó un telegrama donde se la convoca para ser auxiliar de autoridad de mesa, y no piensa renunciar a su deber.

Ritvo nació en 1913, tan sólo un año después de que en el país se sancionara la ley Sáenz Peña, que establecía el voto universal secreto y obligatorio pero sólo para los hombres. Las mujeres tuvieron que esperar mucho tiempo más para ejercer ese derecho.

A su vez, hace dos años fue noticia nacional en LA NACION, cuando reclamaba poder ejercer su derecho a voto, al que finalmente accedió, ya que no figuraba en los padrones.

Este año, con la experiencia en alerta, junto a su familia consultaron los padrones en febrero y aunque no figuraba otra vez, tuvieron tiempo de hacer los reclamos correspondientes para que pueda participar de las elecciones.

Como está informada y conoce casi todo lo que sucede en la política local, Ritvo se animó a pronosticar que en la elección de gobernador "me parece que por ahora puede ganar (Antonio) Bonfatti (socialista). A (José) Corral (Cambiemos) no lo voy a votar porque hay muchos pobres en la ciudad y muy poco se ha hecho por ellos, no sé si no puede o no tiene condiciones. Y entre (Omar) Perotti y (María Eugenia) Bielsa (ambos peronistas), no sé cual de los dos, así que opto por el otro que espero que no defraude a su partido aunque no podés saber hasta que no actúan. Aparte Perotti privatizó el Banco de Santa Fe y eso no me gustó", explicó.

OTRO CASO EN ROSARIO

Un caso parecido ocurrió en Rosario . Natalia Mognol, nieta de María Dora Benítez (98 años) publicó un video en el que contó la reacción de su abuela al recibir la carta referida a las PASO de este fin de semana.

"Llegó el sobre a mi casa y mi sorpresa fue cuando vi el nombre. No era para mí, era para mi abuela Dora, de 98 años", señaló la mujer. Y afirmó: "Van a votar muertos y ahora van a poner una señora de 98 años de presidenta de mesa. Es una burla", aseguró.

Mognol pidió "un poquito más de respeto y seriedad" y compartió en redes sociales el documento que lleva la firma de Roberto Pascual, secretario del Tribunal Electoral. En el texto pueden verse los datos personales de la anciana elegida de forma insólita para trabajar en la Escuela 1315 Itatí, de esa ciudad del sur santafecino.