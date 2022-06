Elisa Carrió dijo que agosto es un mes clave y definió las internas de Cristina Kirchner como “un combo explosivo”

Elisa Carrió advirtió esta noche en LN+ que agosto “es un mes clave” para la economía de la Argentina y que las internas que genera Cristina Kirchner en el Gobierno provocan un “combo explosivo”. También envió mensajes hacia adentro de Juntos por el Cambio: “Les mandé un informe a todos, a Macri también, pero con Macri todavía no pude hablar”, explicó, en diálogo con José Del Rio.

“Estos chicos grandes tienen que dejar de pelear”, agregó sobre la interna en la oposición. “Vamos a un tiempo terrible: no los puedo engañar. Vine a decir la verdad y me retiro”, advirtió. Sobre el “combo explosivo” añadió: “La fricción entre movimientos sociales e intendentes va a ser terrible, están abriendo un problema de una magnitud y, en conflicto, en el mismo momento que tenés que renovar dólares”, analizó.

Frente a los efectos de la interna en el Gobierno, la líder de la Coalición Cívica consideró que se trata de “un combo irremediable, formado por la disgregación”. “Están abriendo todos los frentes al mismo tiempo, y lo que necesitan es estabilidad en el frente para generar confianza, para que le renueven”, analizó. Y alertó: “Ya están usando encajes de los dólares que están en los bancos”.

Carrió sostuvo que agosto es “clave por la fecha de los vencimientos” de la deuda. “En general el cuello de botella está en septiembre, pero la sociedad anticipa”, sostuvo. Y agregó: “Lo que sabe todo el país es que ya no hay más dólares, y la confianza para renovar deuda en pesos se terminó”.

La exdiputada señaló que tanto en la política como en la economía “la sustancia es la legitimidad”. En ese sentido, observó que Alberto Fernández “tiene 17% de aprobación”, “está en caída libre y no tiene acuerdos con gobernadores”. Además reparó en la falta de respaldo de los gobernadores peronistas Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba).

“Hoy no existe el Presidente de la República”, lanzó Carrió al considerar el deterioro de la imagen del Gobierno y los cortocircuitos en el Frente de Todos. “No acierta con una medida, y no se enfrenta con las medidas que deberían hacerse”. A su vez, dijo que su debilidad se acrecentó “en los últimos meses” al no apoyarse completamente en la liga de los gobernadores para enfrentar a Cristina”.

Carrió hizo referencia en este sentido a la nueva propuesta del kirchnerismo de avanzar en la transferencia de los planes sociales a los intendentes. “Está usando esto para ver si ganan controlando el voto de los intendentes, y para desarticular a Juntos por el cambio”, añadió.

“La inflación se lleva muchos gobiernos democráticos, entre ellos el de Biden. No me preocuparía hoy por China porque tiene sus propios problemas y no es guerrera. Lo que veo es el Iceberg”, añadió.

Para Carrió, Cristina Kirchner busca reordenar su poder detrás de los gobernadores y los intendentes para ver si puede ganar las elecciones, “porque sabe que va a chocar”.

La oposición

“Dejen de viajar, de dar conferencias, porque guarda que la crisis exige mucha responsabilidad de la oposición”, afirmó, en una frase que pareció dirigida, entre otros, al propio expresidente Macri.

En ese sentido, señaló que la crisis de la confianza también se encuentra “en una oposición que aparece desunida”. Además, dijo que trabaja con los dirigentes provinciales para evitar adelante los tiempos electorales. “Les estoy diciendo que no adelanten candidaturas. Si el iceberg está ahí, ¿para qué vas a estar pensando en el año que viene? El problema es hoy”, razonó.

Se negó a opinar sobre la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta “te votarías?” (que promueve la autopostulación de ciudadanos a cargos electivos dentro del PRO).