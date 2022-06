Dólar récord: las razones detrás de la suba del blue

En las últimas semanas, todos los tipos de cambios libres se encaminaron hacia el alza y alcanzaron nuevos récords nominales históricos. Al explicar las causas, los economistas no se inclinan por un solo motivo. Más bien al contrario: se trató de una suma de factores que se acumularon en junio y, como resultado, hicieron saltar los billetes verdes.

Hoy el dólar blue se vendió en las cuevas de la city porteña a $239, $7 más que la jornada previa. Lo mismo sucedió con los financieros, ya que el MEP se ofreció en el mercado a $243,89 (una suba diaria de $2,50) y el contado con liquidación alcanzó los $250 ($4 más).

En todos los casos, se trataron de las cotizaciones más altas que se tengan registro. La crisis financiera local, más pesos en la calle y las nuevas restricciones cambiarias que tendrán los importadores por el próximo trimestre son algunos de los motivos que se encuentran detrás de estos movimientos.

1. Crisis de la deuda en pesos

El primer semestre del año transcurrió sin grandes saltos para los dólares libres. Salvo por la escalada que se provocó a finales de enero, producto de la incertidumbre que se generó en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tanto el dólar blue como los financieros no registraron grandes variaciones. Por caso: el primero de enero el paralelo cotizaba a $206, mismo valor que hace un mes.

Pero esa calma se vio interrumpida el 8 de junio, cuando estalló la crisis de la deuda en pesos. Por esos días, empezó a correr el rumor entre los inversores de que el Gobierno podría refinanciar los vencimientos de deuda. Ante la duda, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) decidieron desarmar sus posiciones de los bonos que ajustan por inflación (CER).

“Esos pesos, en definitiva, tienen tres grandes destinos: money market, a la economía real para adelantar consumo por la expectativa de menor abastecimiento futuro producto de las restricciones ya existentes, y a los dólares”, explicó Juan Pablo Albornoz, analista económico en Ecolatina. En definitiva: creció la demanda y subió el precio.

2. Peligro de emisión

Como respuesta a la crisis financiera, el Banco Central (BCRA) salió a defender la curva en pesos. Es decir, comprar títulos emitidos por el Tesoro para fijar un precio sostén. Pero para eso debió emitir pesos, en una dinámica que, según los economistas, impactó en la dinámica de los dólares libres.

“Como hubo una corrida contra los bonos en pesos ajustados por inflación, el Gobierno no tuvo la mejor idea que salir a rescatarlos. Y como no cuenta con excedente de pesos genuinos, salió a imprimir billetes para comprar dichos bonos. El resultado es que los títulos no paran de caer y el Banco Central aumentó la emisión. Eso hizo subir los dólares alternativos, más de lo que ya habían escalado”, resumió el analista financiero Salvador di Stefano.

De acuerdo con cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), si se analiza la evolución de la liquidez en la economía (M3 privado) y la evolución del CCL, el dólar podría escalar todavía un 14,5% más. Eso daría como resultado un tipo de cambio “de convergencia” de $281.

“En un contexto de marcado deterioro de las expectativas, en el que comienza a descontarse que la emisión monetaria para sostener la deuda en pesos será prácticamente ilimitada, el mercado puede anticiparse a esa abundancia de liquidez y poner al CCL por encima de la cantidad de pesos de la economía, mirando ya no tanto la ‘foto’ sino la ‘película’”, explicaron.

El blue cerró a $239

Un ejemplo reciente de esa situación fue lo ocurrido en octubre de 2020. En aquel momento, el CCL excedió la cantidad de pesos que había en la economía y llegó a tocar los $180, lo que se traduce a unos $400 a precios de hoy. “Un fuerte ajuste fiscal es la única medida que el Gobierno podría dar hoy para contener el deterioro de las variables financieras”, consideraron.

3. Más cepo cambiario

Luego de que la semana pasada la vicepresidenta Cristina Kirchner hiciera hincapié en un “festival de importaciones”, ayer el Banco Central respondió con un nuevo endurecimiento al cepo cambiario para aquellas empresas que traen bienes y servicios del exterior. La medida, que en principio tendrá vigencia solo por el próximo trimestre, sumó más fuego sobre los dólares libres.

En detalle, se decidió que las grandes empresas podrán acceder al mercado oficial siempre y cuando sea para pagar importaciones equivalentes al 105% de las que realizaron en 2021. Para las pymes, ese número asciende a un 115%. Si superan dichos montos, deberán financiarlo a 180 días o cancelarlo con dólares propios (es decir, mediante ahorros o la compra a través del sistema financiero).

“Al limitar el acceso a los importadores al mercado oficial, los obliga a que compren dólares en otros lados. En el medio, hay una sensación de inestabilidad. Las declaraciones y medidas que se tomaron ayer dieron una imagen de desesperación. Y eso, evidentemente, no genera buenas sensaciones en el mercado. Por eso en estos últimos días se dispararon los dólares libres, sobre todo el blue”, sumó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.