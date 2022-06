Luciana Salazar y Julián Álvarez, ¿el romance del año?

Después de su tormentosa relación con Martín Redrado, Luciana Salazar habría encontrado el amor en los brazos de otro hombre. Según afirmaron en Socios del Espectáculo, la rubia estaría a punto de confirmar su relación con el jugador de 22 años de River Plate y la Selección Argentina, Julián Álvarez.

“Confirmamos el nuevo amor futbolero de Luciana Salazar. ¡Confirmadísimo! Es Julián Alvarez”, reveló Paula Varela. “Ya ha ido mucho a su casa, lo han visto los vecinos del edificio. A ella se la vio muy sorpresivamente en el palco de River, obviamente que lo fue a ver a él, y él le dedicó los dos goles del partido anterior”, continuó mientras contaba la información que llegó a sus oídos.

“Es un amor, dicen que es reatento, que le regala bombones...”, agregó y prometió dar más detalles en el próximo programa, en donde también anticipó que mostrará algunas pruebas que confirman sus dichos.

Hace unos días, en el mismo programa habían anticipado sobre la posible relación de Salazar con un futbolista, aunque sin revelar el nombre del jugador. “Marcelo [Polino] se entera porque la fue a visitar a Luciana, que estaba pegada al teléfono. Vio el nombre, lo buscó y saltó que era futbolista. El dato más importante que nos sirvió para descartar fue que estaba soltero, y no son tantos que estén solteros” , explicó Mariana Brey.

“Ella no sale con casados, así que está confirmado que el joven está soltero… Me confirmaron que ya hubo encuentro íntimo”, sumó Varela en ese momento. Álvarez, de 22 años, acaba de ser vendido por River Plate al Manchester City, por lo que su mudanza a Inglaterra es inminente.

El contrato del delantero será por cinco años y medio y River recibirá por su pase unos 20 millones de dólares. Además, el City afirmó que Álvarez se quedará en Núñez por lo menos hasta el mes de julio.

Julián Álvarez, estrella absoluta de River y, en breve, del Manchester City de Inglaterra

El largo conflicto con Redrado

Días atrás, Salazar habló públicamente de su disputa con Martín Redrado, quien ya anunció su pronto casamiento con su novia, Lulú Sanguinetti, en Italia. Tras tildarlo de “mentiroso”, la actriz explicó por qué esta vez fue ella quien decidió llevar al economista a la justicia y los motivos por los cuales no lo va a perdonar: “Nunca creí que se iba a meter con Matilda; ese fue mi límite”, confesó sobre esta pelea de nunca acabar.

Tras asegurar que no le molesta que su ex rehaga su vida ante las cámaras de Socios del espectáculo, la modelo advirtió: “Si yo ya le dije que no lo amaba más; ¿cómo me va a doler? Es al revés, toda la situación que está pasando, que yo lo tengo que llevar a la Justicia, es despecho de él, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Yo no sé cómo le va a explicar eso a la Justicia”.

Luciana Salazar y Martín Redrado, una relación que terminó de la peor manera

“Lo que ustedes filtraron son audios que son para la Justicia, cosas que yo tengo para demostrar lo que dije. No tiene que ver con ella. Me parece que me injurió injustamente”, dijo sobre los viejos audios que se filtraron, donde el economista le pide a la modelo una nueva revinculación con Matilda, la hija de 4 años de Salazar.

“Con una persona que te hace quedar como una loca mentirosa lo mejor que podés tener en tu vida son pruebas, porque si no no tenés como defenderte. Y eso fue lo que yo busqué, porque sentía constantemente que me hacía quedar mal ”, se justificó mientras daba algunos ejemplos.