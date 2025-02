Elisa Carrió dijo que Trump es la “encarnación del mal en la humanidad” tras su discusión con Zelensky

La líder de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió tildó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la “encarnación del mal en la humanidad” luego de que discutiera públicamente con Volodimir Zelensky por la guerra en Ucrania. Además, la CC repudió la actitud del mandatario estadounidense. “Gracias Zelensky por responder con dignidad y no prestarse al juego de ese payaso mundial y perverso ”, tuiteó Carrió.

El inédito escándalo ocurrió esta mañana en el Salón Oval de la Casa Blanca y fue transmitido en vivo por canales de televisión. Fue durante una relación bilateral entre ambos, donde también formó parte el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que hubo una escalada de interrupciones, gritos y acusaciones alrededor de la guerra en Ucrania. Las tensiones se incrementaron en las últimas semanas cuando Trump se acercó al presidente, Vladimir Putin. A esto se sumaba el descontento de Zelensky por la cantidad de fondos que Estados Unidos le envió para su defensa militar desde que asumió el republicano.

La pelea tuvo un fuerte repudio internacional y el mismo llegó también a la Argentina. “Una persona es la encarnación del mal en la humanidad, se llama Donald Trump. Gracias Zelensky por responder con dignidad y no prestarse al juego de ese payaso mundial y perverso. Comenzó una guerra comercial despiadada que nos remonta a 1928, que terminó en el crack de 1930. Abrazo al pueblo ucraniano”, escribió Carrió en X.

Algo similar escribieron desde la Coalición Cívica: “Nuestra más enérgica condena y rechazo a la actitud perversa, vergonzante y humillante de Trump con Ucrania, Zelensky y el resto del mundo democrático. Argentina no puede ser bufón de un presidente que viola los principios básicos de los padres fundadores de los Estados Unidos”.

El conflicto entre los líderes mundiales inició durante la rueda de prensa, donde debían contestar preguntas. Allí JD Vance aseguró que la guerra debía resolverse a través de la diplomacia, lo que generó enojo en Zelensky, que denunció que Putin violó el último alto al fuego y que ocupó Ucrania y mató gente. Su oposición a Vance, y la pregunta de qué diplomacia creía que podía funcionar, generó la irritación de Trump y su vicepresidente.

“Señor presidente, con respeto, creo que es irrespetuoso que venga al Salón Oval y trate de litigar esto delante de la prensa americana”, comentó Vance, y agregó: “Le debería estar dando las gracias a este presidente por tratar de terminar este conflicto”. Tras ello, Zelensky le consultó al funcionario si estuvo en Ucrania alguna vez, ya que hablaba de los problemas que tenían.

“No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en una posición para dictar lo que vamos a sentir”, respondió Trump. El presidente continuó casi a los gritos, mientras Zelensky intentaba interrumpir, hasta que escaló: “ Están jugando con las vidas de millones de personas. Están jugando con la Tercera Guerra Mundial , y lo que están haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país, que los ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería”. Vance también se metió en la discusión para reclamarle a Zelensky por no agradecer por la ayuda estadounidense en Ucrania.

La discusión siguió y Trump llegó a decirle que “le dio poder para que sea un tipo duro” pero que “no cree que lo sería sin los Estados Unidos”. Finalmente, sostuvo que toda la pelea iba a ser “gran televisión”. No hay precedentes de una discusión pública de esta índole entre dos líderes mundiales en el Salón Oval de la Casa Blanca.

La tensión fue tal que las actividades posteriores, que incluían un almuerzo de trabajo y una conferencia de prensa conjunta, fueron canceladas. Además, se cayó la firma de un acuerdo que buscaba extraer minerales críticos en Ucrania.

A esto todo se sumó un mensaje de Trump a través de su red social, Truth Social: “Tuvimos una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca. Mucho se aprendió que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones”, escribió el mandatario. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”.

“Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias @POTUS, al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo”, publicó Zelensky en sus redes.

