El video de la tensa reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca y la transcripción completa en español

La Casa Blanca difundió el viernes por la tarde un video de 4 minutos y 50 segundos de una accidentada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Ucrania, Volodimir Zelensky. Estaba también el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios, delante de periodistas de todo el mundo, a la espera de novedades sobre la negociación con Rusia sobre el conflicto bélico en Europa del Este. Un escándalo mundial inédito.

La transcripción completa del cruce entre Trump y Zelensky (en español)

La que sigue es una traducción del duro intercambio que protagonizaron los presidentes. Algunos fragmentos han sido omitidos por la falta de claridad en la superposición de voces.

El video completo del cruce entre Trump y Zelensky

JD Vace: “Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a terminar con la destrucción de su país”.

Zelensky: “Sí. Pero si usted...”.

JD Vance: “Señor Presidente, señor Presidente, con todo respeto, creo que es irrespetuoso que usted venga a la Oficina Oval y trate de litigar esto frente a los medios estadounidenses. En este momento, ustedes están por ahí obligando a los conscriptos a ir al frente porque tienen problemas de personal. Deberían agradecerle al presidente por...

Zelensky: “¿Alguna vez ha estado en Ucrania y ha visto qué problemas tenemos? "

JD Vance: “He estado en... De hecho, he observado y visto las historias y sé que lo que sucede es que traen a la gente, la traen en una gira de propaganda. Señor Presidente, ¿está en desacuerdo con que ha tenido problemas en llevar gente al ejército? Y ¿cree que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de su país?”

Zelensky: “Muchas, muchas preguntas. Empecemos por el principio. Cuando estás en guerra, todo el mundo tiene problemas. Incluso ustedes, pero tienes un océano bonito y no lo sientes ahora, pero lo vas a sentir en el futuro.

Trump: “No sabes eso”.

Donald Trump junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (AP Photo/Mstyslav Chernov) Mstyslav Cherno - AP

Zelensky: “No quiera Dios que no entren en guerra...

Trump: “No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema. No nos digas lo que vamos a sentir”.

Zelensky: “No te lo estoy diciendo (se superpone Trump).

Trump: “No digas lo que vamos a sentir, porque no estás en posición de definir eso. Recuerda esto. No estás en posición de definir lo que vamos a sentir”.

Zelensky: “No estoy diciendo...”

JD Vance: “Es exactamente lo que estás diciendo”.

Trump: “No estás en posición de definir lo que vamos a sentir”.

Zelensky: “Van a sentir la influencia...”

Trump: “Nos vamos a sentir muy bien. Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes”.

JD Vance intervino en el duro cruce entre Trump y Zelensky (SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Zelensky: “Van a sentir la influencia...” (se superponen).

Trump: “Ahora mismo no estás en una muy buena posición. Te has permitido estar en una muy mala posición. Y resulta que él ¨[por JD Vance] tiene razón al respecto”.

Zelensky: “Desde el comienzo de la guerra...”.

Trump: “No estás en una buena posición. No tienes las cartas. Con nosotros, empiezas a tener cartas”.

Zelensky: “No estoy jugando a las cartas...” (se superponen).

Trump: “Ahora mismo, no las tienes. Sí, estás jugando a las cartas. Estás jugando a las cartas. Estás jugando con las vidas de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país...”

Zelensky: “Soy muy respetuoso con usted...”

Trump: “(este país) te ha respaldado mucho más de lo que muchos creen debió haber sido”.

JD Vance: “¿Has dicho gracias una vez en toda esta reunión? No. En toda esta reunión, ¿has dicho gracias? Fuiste a Pensilvania e hiciste campaña por la oposición en octubre. Ofrece algunas palabras de aprecio para los Estados Unidos de América y el presidente que está tratando de salvar a tu país”.

El duro cruce entre Trump y Zelenskyy, además del vicepresidente JD Vance, ocurrió en el Salón Oval de la Casa Blanca, frente a periodistas de todo el mundo (AP Photo/ Mystyslav Chernov) Mystyslav Chernov - AP

Zelensky: “Por favor, ¿crees que si hablas muy alto sobre la guerra tú vas... (se superponen).

Trump: “No está hablando alto. No está hablando alto. Tu país está en grandes problemas”.

Zelensky: “¿Puedo preguntar...”? (Se superponen).

Trump: “No, no tienes permiso de hablar. Tu país está en serios problemas”.

Zelensky: “Lo sé...”

Trump: “No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una gran oportunidad de salir bien de esto gracias a nosotros”.

Zelensky: “Señor Presidente, estamos diciendo que nuestro país se ha mantenido fuerte desde el comienzo de la guerra. Hemos estado solos y estamos agradecidos. Dije: Gracias...” (se superponen).

Trump: “No lo han estado. Te dimos a través de este estúpido presidente [por Biden] 350 mil millones de dólares....” (Se superponen).

Zelensky: “Ustedes votaron por ese presidente...”

Trump: “Te dimos equipo militar y tus hombres son valientes, pero tuvieron que usar nuestro ejército. Si no hubieras tenido nuestro equipo militar, si no hubieras tenido nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas”.

Zelensky: “En tres días. Lo escuché de Putin. En tres días, esto es algo...”

Trump: “Tal vez menos...”

Zelensky: “En dos semanas. Por supuesto. Sí.”

Así se retiró de la Casa Blanca el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, tras el duro cruce con Donald Trump (SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Trump: “Va a ser muy difícil hacer negocios de esta manera.”

JD Vance: “Simplemente diga gracias”. (Se superponen).

Zelensky: “Le digo gracias al pueblo estadounidense...”.

JD Vance: “... pero hay desacuerdos y vayamos a discutir esos desacuerdos, en lugar de tratar de resolverlos en los medios estadounidenses, cuando usted está equivocado. Sabemos que usted está equivocado”.

Trump: “Pero mira, creo que es bueno para el pueblo estadounidense ver lo que está pasando. Creo que es muy importante. Por eso continué con esto durante tanto tiempo. Tiene que estar agradecido. No tiene las cartas. Está enterrado allí. Su gente está muriendo. Se está quedando con pocos soldados.

Zelensky: ... (se superponen).

Trump: “Escuche, se está quedando sin soldados. Sería algo muy bueno. Y luego nos dices: ‘No quiero un alto el fuego. No quiero un alto el fuego. Quiero irme y quiero esto’. Mire, si pudieran conseguir un alto el fuego ahora mismo, les digo que lo aceptarían. Así que las balas dejaron de volar y sus hombres dejaron de morir”.

Zelensky: “Por supuesto que queremos detener la guerra. Pero...”

Trump: “Estás diciendo que no quieres un alto el fuego. Quiero un alto el fuego porque conseguirás un alto el fuego más rápido de lo que yo puedo admitirlo”.

Zelensky: “Pregúntale a toda nuestra gente sobre el alto el fuego. ¿Qué piensan?”.

(Se superponen).

Trump: “... Eso no fue conmigo. Eso no fue conmigo. Eso fue con un tipo llamado Biden que no es una persona inteligente. Eso fue con Obama”.

Zelensky: “Era su presidente...”

Trump: “Disculpe. Eso fue con Obama, que les dio jeeps y yo les di [misiles] Javelins. Les di los Javelins para que derribaran todos esos tanques. Obama les dio (...). De hecho, la declaración es que Obama les dio (...) y Trump les dio Javelins. Tienen que estar más agradecidos, porque permítame decirle: No tienes las cartas. Con nosotros, tienes las cartas. Sin nosotros, no tienen ninguna carta”.

Gestos de una reunión a pura tensión en el Salón Oval de la Casa Blanca, con Donald Trump, su vice JD Vance y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como protagonistas (SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

La frase final de Trump luego del cruce con Zelensky

El video difundido por la Casa Blanca se termina en esa frase de Trump: “Sin nosotros, no tienen ninguna carta”. Pero los medios presentes también registraron otras frases de Trump:

“El problema es que te he empoderado para que seas un tipo duro. No creo que pudieras ser un tipo duro sin los Estados Unidos. Y su gente es muy valiente. Pero o haces un acuerdo, o nosotros estamos fuera. Vas a tener que luchar contra eso. Pero no tienes las cartas. En cuanto firmes ese acuerdo, estás en una mejor posición. Pero no estás actuando de modo agradecido. Y no es algo lindo. Voy a ser honesto, no es algo lindo”.