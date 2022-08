Elisa Carrió habló de un “mensaje mafioso” del Presidente y volvió a cargar contra Aníbal Fernández: “No mate”

Elisa Carrió se refirió hoy a los dichos de ayer del presidente Alberto Fernández en los que comparó al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, con Alberto Nisman y los definió como “un mensaje mafioso”. Tras ello apuntó contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al decir que fue quien “asesoró” al mandatario y que por lo tanto la custodia de los jueces del caso no debe estar compuesta solo por la Policía Federal que responde al funcionario.

“Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, es la frase a la que hoy, en declaraciones radiales, Carrió hizo referencia para denunciar que Aníbal Fernández sería quien orquestó ese mensaje.

En ese sentido, además Carrió cuestionó que sea el Ministro de Seguridad quien instrumente las custodias a los fiscales y jueces del Tribunal Oral Federal 2 de la causa en la que la vicepresidenta es juzgada por corrupción en obras de Vialidad Nacional. “Señor Aníbal Fernández, no mate”, resumió Carrió sobre sus acusaciones en una entrevista en Radio Mitre.

“Miente el Presidente de la República, no es cierto que Nisman se suicidó, lo mataron y está procesado [Diego] Lagomarsino por homicidio simple, pero se está pidiendo que sea agravado y está involucrado el Gobierno de Cristina Kirchner”, expuso Carrió. Luego relacionó la muerte del fiscal que investigaba la causa AMIA, en enero de 2015, con quien entonces era Secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández.

“Lo más interesante de todo es que están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos los custodios de Nisman. En ese momento, el Jefe de Gabinete [sic], que siempre manejo la policía Federal, se llama Aníbal Fernández. El actual Ministro de Seguridad que es quien otorga la custodia federal a los jueces y se llama Aníbal Fernández. Esto reviste gravedad institucional”, lanzó.

Además, dijo que el Presidente “hace una amenaza mafiosa, cuando dice, ´Espero que no se suicide´, a sabiendas que los primeros dichos del señor [Sergio] Berni [entonces Secretario de Seguridad de la Nación] a Cristina [Kirchner] , fueron: ´No se preocupe Presidenta, es un suicidio´”.

Carrió, que junto a su espacio denunciará al Presidente por “inictación al suicidio y amenazas”, explicó que “el mensaje mafioso” apunta en realidad a los jueces, no tanto a los fiscales y que es necesario que tengan una custodia que no esté conformada por efectivos de la policía Federal.

“Tengo una comunicación grabada con la secretaria del presidente de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que a los jueces, a los fiscales y a sus familias, debe otorgárseles una custodia complementaria por fuera de la jurisdicción federal que es la Policía Federal”, argumentó.

“La Corte dispone el refuerzo de custodios, pero quien lo instrumenta es Aníbal Fernández, es una trampa mafiosa”, dijo y destacó que “la amenaza no está referida al fiscal, sino al tribunal, hay riesgo de vida para cualquiera de ellos”.

Ante la pregunta de si le creía al presidente Alberto Fernández cuando hoy aclaró que en su gobierno no se amenaza ni se persigue a fiscales ni a jueces, Carrió respondió: “No le creo porque él no tiene el Gobierno. El que maneja la seguridad es Aníbal Fernández y esto pasa porque no está preso”. Más adelante, volvió a destacar: “Alberto Fernández no maneja la economía, no maneja la seguridad”.

Carrió contó que sabe qué es vivir bajo amenazas, que tuvo custodias tanto en los gobiernos opositores como en el de Mauicio Macri, y argumentó que las mafias son transversales a las gestiones.

“También me amenazaron en mi gobierno. Las mafias son transversales en la Argentina. Si hoy me quedo sola en esta casa, mañana me la incendian, me eliminan y dicen que me suicidé. Decir que uno se suicida es la amenaza de los servicios de inteligencia para decir ´vas a aparecer muerto´”, dijo y advirtió: “Hay que tener tranquilidad, lo que yo digo es para prevenir”.

Luego, dijo que si el Presidente no quiso amenazar con sus dichos o si no sabe que a Nisman lo mataron, es porque tiene problemas psíquicos.

“Él [Alberto Fernández] dijo que es un profesor de Derecho Penal, si él no sabe que está acreditado el asesinato de Nisman, o tiene un problema psíquico y perdió el sentido de la realidad o es una amenazada velada [lo que dijo] porque este país ya tiene asesinatos de fiscales”, dijo.

También apuntó contra la Vicepresidenta y habló de cuando la vio dar su descargo por YouTube: “Creo que tiene un desorden mental profundo Cristina Kirchner, la conozco, hay que ver el registro de lo que dice y ver sus manos, tiene un desborde emocional y tiene que ser tratada. Cuando un país se pone en manos de la locura está en problemas”.