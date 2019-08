La diputada dijo que el candidato a presidente del Frente de Todos "es un hombre muy peligroso" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

La diputada de la Coalición Cívica y referente de la coalición oficialista Juntos por el Cambio Elisa Carrió aseguró hoy que está "contando los días para ganar la elección" del 27 de octubre aunque aseguró que, en verdad, "no importa quién gane, sino que lo importante es la República".

Las declaraciones de Carrió fueron una respuesta al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien hoy manifestó que el presidente Mauricio Macri "debe estar contando los días" para la elección en la que se definirá al futuro presidente hasta 2023.

Macri, horas antes, había precisado que "faltan 59 días" para las presidenciales de octubre.

"Estoy segura que vamos a ganar. Si no, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con (Carlos) Zannini y los movimientos sociales?", dijo Carrió en una entrevista con El Trece, en la que manifestó que el candidato a presidente del Frente de Todos "es un hombre muy peligroso" y su candidata a vice "es el caos".

A su vez, dijo que Fernández "no es solo un títere" y aseguró que el exjefe de Gabinete "puso hackers para hacerle una operación a (Enrique) Olivera para que no ganara la Capital" (en las elecciones de 2005). "Me amenazó diciéndome que me iba a aniquilar", dijo la diputada sobre Fernández.

Consultada por los días de tensión política, económica y social luego de las PASO, Carrió aseguró que "se está preservando la institucionalidad para el Presidente que elija el pueblo en octubre" y que, más allá de los resultados de las primarias, tiene la intuición de que "esta elección va a ser tan pareja como la del 1983".

"Si el orden gana, si Mauricio Macri gana, está claro que todo se va a volver a ordenar", afirmó la diputada de la Coalición Cívica.

Y agregó: "No se juega el destino de un Presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia (Vidal) o Marcos Peña, yo estoy a su lado primero porque en la derrota yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado".

En esa línea manifestó que "la derrota es una advertencia a la soberbia" y agregó que, en realidad, "no importa quién gane, lo importante es la República", ya que "un país que se deterioró durante 70 años no se resuelve en cuatro años".

Esta tarde, Fernández se reunió con los dirigentes de la Mesa de Enlace de las principales entidades agropecuarias del país (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro), y Carrió afirmó que sería una "obsecuencia" si ambos sectores llegaran a un entendimiento.

"Le digo al campo argentino al que acompañé desde Semana Santa de 2008: no le crean nada a Alberto Fernández porque ellos van por el campo", advirtió Carrió.

Por último, se refirió a la gobernadora de Buenos Aires, de quien dijo que "es injusta" su derrota en las primarias y afirmó que ella "es muy joven" y que "va a ser presidente un día". "¡Lo que ha luchado contra la policía corrupta! Lo que hemos luchado juntas y en silencio", cerró.

Agencia Télam