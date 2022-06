Elisa Carrió minimizó la pelea entre Macri y Morales: “Que ninguno hable de historia porque no saben”

Ante la escalada de tensión en Juntos por el Cambio, la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, minimizó los cruces entre el expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Lo que sucede en relación a Juntos por el Cambio [entre Mauricio Macri y Gerardo Morales] ya los voy a amansar a los dos, no se preocupen”, apuntó hoy.

Frente a la discusión generada a raíz de las declaraciones de Macri sobre Hipólito Yrigoyen, la exdiputada nacional consideró: “No es momento de hablar de los muertos cuando se está muriendo la Argentina”. “Que ninguno hable de historia porque no saben, ni que el otro se sienta tan ofendido porque, en realidad, para los problemas que tenemos en la Argentina son cuestiones irrelevantes”, agregó.

En este sentido, Carrió observó que las diferencias no alteran el frente opositor. “Son fuegos artificiales”, definió, en diálogo con radio Mitre.

En un análisis sobre la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la fundadora de la Coalición Cívica-ARI consideró que no es un hecho “grave”. “La cuestión de que se vaya o se quede [Matías] Kulfas no es grave, en lo que sí quiero ser clara es que el gasoducto tiene que ser hecho porque estamos importando y subsidiando gas, y eso se lleva todos los dólares del Banco Central”, señaló.

Carrió continuó: “Si todavía no se inició la obra no entiendo cuál es el problema de corrupción que hay, pero si lo hubiera lo único que hay que hacer es mandar una nota a la Auditoría General de la Nación, que es la única que tiene competencia en estas cosas y avanzar con la obra... Estamos discutiendo cosas irrelevantes”.

Así, después de que se acusara a funcionarios del Gobierno de armar el pliego de licitación del gasoducto Kirchner “a la medida de Techint”, Carrió se refirió a relación de la política con la empresa. “Voy a hablar con nombre y apellido, como yo soy la única que jamás recibí un peso de Techint y nos ofrecieron, eh, millones”, comenzó, y apuntó: “Ahora, el resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición para campañas políticas. Entonces hablo con la autoridad de una persona que se le ofreció dinero. Fue Fernando Sánchez, él lo puede confirmar, a decirle que nosotros no recibimos dinero empresario. Esto no lo puede decir ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni ningún otro partido en la Argentina”.

“Desde esa autoridad les puedo decir que el gasoducto tiene que hacerse y ver si hay alguna irregularidad en la licitación”, continuó.

Carrió señaló que las denuncias vinculadas a la obra están relacionadas con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Lo que hay que entender acá es que Cristina no quiere el gasoducto”, aseguró, y siguió: “¿Por qué no lo quiere? Porque el gasoducto va a estar hecho para el año que viene, para los otros años. Entonces, como ella sabe que no va a ganar, ella no quiere que un próximo gobierno ni los argentinos tengan los beneficios de un gasoducto. El objetivo es dañar. El objetivo es que no haya gasoducto ni para los argentinos, que no haya dólares en el Banco Central y se funda la Argentina y ensuciar esto para pararlo”.

Por último, Carrió destinó críticas también -sin nombrarlo- al dirigente y parlamentario libertario Javier Milei. “Cuando se vota gente que expresa la ira, terminamos en gobiernos autoritarios o dictatoriales”, aseguró, y repasó: “Cuando escuché de tráfico de órganos legal, es decir, la venta barata de los pobres para los ricos, pensé: esta es la mayor inmoralidad, esto toca las entrañas de la humanidad”.

“A estas ideas que forman parte de una ira, pero en realidad es un utilitarismo de venta, es decir, yo poseo todo lo que soy, en realidad hay un sinsentido de la vida y una moda que viene de decir ‘yo rompo todo’”, cerró Carrió.