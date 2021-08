Elisa Carrió no da por saldada su disputa con Manes y desconfía de Morales

Elisa Carrió desconfía . Vislumbra que la embestida de Facundo Manes contra Horacio Rodríguez Larreta, su aliado en la contienda de Juntos por el Cambio, no solo está motivada por el afán del neurocientífico –a su juicio excesivo– de posicionarse políticamente. Está convencida de que Manes es la punta de lanza con la que el radical Gerardo Morales pretende esmerilar al jefe de gobierno porteño en la carrera hacia la presidencia en 2023.

Al igual que Rodríguez Larreta, Carrió también recibió una estocada de Manes la semana pasada cuando dijo que en 2015 ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente. Carrió lo calificó de “mitómano” y lo emplazó a que se rectifique de sus dichos. Manes no le respondió, por lo que la exdiputada anunció que presentaría una demanda civil por daños y perjuicios. Aún no la presentó, aunque tampoco dijo que desistiría de hacerlo, pese a los intentos de la cúpula de la coalición opositora de bajar los decibeles de la tensión.

“No se trataría de una denuncia penal como se divulgó en los medios, sino de una demanda civil por daños. Por ahora no está definido si Lilita va a dar marcha atrás o no con esa presentación, pero lo cierto es que estuvo muy enojada con la situación. Cree que Manes tiene un ego enorme y que solo persigue un proyecto político propio: aterrizar en la Casa Rosada en dos años sin haber tenido rodaje político previo. Eso impide cualquier construcción colectiva”, explican en el entorno de la líder de la Coalición Cívica.

Carrió cree que detrás de cada movimiento de Manes está Morales, uno de los promotores de su candidatura contra Diego Santilli, el hombre de Rodríguez Larreta en Buenos Aires. Carrió recela de Morales y de sus ambiciones presidenciales . Por ello, por más “acuerdo de convivencia” que se promocione en Juntos por el Cambio –como el que se difundió ayer– la tensión estará latente mientras persista esta disputa soterrada, aunque feroz, por el liderazgo de Juntos por el Cambio .

Muestra de ello es que, en el mismo instante en que los líderes del espacio, reunidos en un encuentro de urgencia, acordaban esta mañana bajar los niveles de la confrontación interna –que el fin de semana pasado alcanzó un pico de tensión–, Morales se despachaba una vez más sin tapujos contra Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.

En efecto, en diálogo con radio La Red, el gobernador jujeño sostuvo que el jefe de gobierno porteño “ya lo corrió a Mauricio [Macri] y le pasó el cepillo a Patricia [Bullrich]”; sostuvo que Rodríguez Larreta “ya se cree presidente” y lo tildó de ser “responsable fundamental” por la “campaña de desprestigio” contra Manes.

También criticó a Carrió y su intención de demandar a Manes. “Es una medida extrema de Lilita que no comparto, tampoco el código de convivencia. Es más bien para un jardín de infantes, no me parece, las cosas se hablan”, añadió.

En el radicalismo interpretan que la reacción de la líder de la Coalición Cívica contra Manes obedece a una simple razón: despecho. “Lilita creía que ella sería la candidata de la unidad de Juntos por el Cambio en Buenos Aires. Imaginaba un retorno triunfal al ruedo electoral con la bendición de Rodríguez Larreta, y que Manes la acompañaría por detrás en la lista. Sin embargo, Rodríguez Larreta ni sus dirigentes más cercanos le habían prometido semejante cosa. Su intención era imponer a Santilli como cabeza de lista a como dé lugar porque Lilita, aunque es respetada por todos, no medía bien en Buenos Aires. Esa es la verdad. El problema es que nadie se animaba a decírselo”, relata un dirigente radical de diálogo fluido con todos principales actores de la coalición.

En el ínterin, el radicalismo decidió impulsar la candidatura de Manes para contrarrestar la avanzada del macrismo en la provincia con la candidatura de Santilli. La líder de la Coalición Cívica, interpretan los radicales, cree que Manes y la UCR truncaron su candidatura , y que por ello criticó la postulación del neurocientífico.

En la Coalición Cívica y en Pro entienden que quien empezó las agresiones internas fue Manes, al apuntar contra el jefe de gobierno porteño y sembrar dudas sobre el financiamiento de la campaña de Santilli. “Esta interna es David contra Goliat. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, asestó la semana pasada el candidato radical en declaraciones a LA NACION.

En el entorno de Carrió observan, recelosos, que esta disputa excede la campaña bonaerense. “Aquí se están jugando otras cosas. No se explica por qué Morales, en tándem con Manes, tengan como único blanco a Rodríguez Larreta en vez de Cristina Kirchner o Alberto Fernández. El oficialismo se ganó dos aliados gratis. ¿Por qué será?”, ironizan.