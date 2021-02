Elisa Carrió: "Alberto Fernández es como Maduro, cree que una vacuna es un voto"

Elisa Carrió Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La exdiputada Elisa Carrió volvió a criticar el plan de vacunación del Gobierno y lo calificó como "un desastre". La dirigente de Juntos por el Cambio apuntó contra la falta de información de la Sputnik V. "No tengo confianza en la vacuna y creo que nadie la tiene", expresó en diálogo con Radio Mitre.

"Al principio no estaban las pruebas. Lo que yo dije es que no estaban las pruebas sobre los mayores de 60 años. No tengo por qué ponerme una vacuna sobre la cual no tengo información", lanzó Carrió. Y en ese sentido, recalcó: "Si mayores de 60 años se la quieren poner... de todas maneras yo no me la voy a poner. Soy altamente vulnerable"

Carrió cuestionó, además, las motivaciones de la administración de Alberto Fernández y adjudicó el plan del Gobierno a una cuestión electoral. "Creer que vacunando van a tener más votos es la peor forma y más perversa de tratar una pandemia", lanzó. "Es igual a [Nicolás] Maduro que parece que una vacuna es un voto", completó la exdiputada.

En esa misma línea, la exfuncionaria se mostró en contra de la presencia de militantes de La Cámpora en los centros de vacunación y opinó que "le quita seriedad" al proceso.

A fines de diciembre, Elisa Carrió, junto a tres diputados de la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal contra el Presidente por la falta de información sobre la compra de la Sputnik V.

Incluso, la exdiputada llegó a decir que la compra de la vacuna rusa era "una imposición de Cristina a Alberto Fernández". Bajo este contexto el Presidente contestó a las críticas desde una conferencia en Tucumán. "Hace 20 días me decían que era un envenenador serial y ahora me piden que por favor consiga más veneno", ironizó el mandatario.

Elecciones

Por otro lado, la dirigente de Juntos por el Cambio destacó la unidad de la coalición en la provincia de Buenos Aires y anticipó que la próxima semana se reunirá con todos los intendentes que integran el bloque y con la exgobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo, contó que dentro del espacio le harán una "gran despedida" al titular de la UCR bonaerense Daniel Salvador, a quien describió como un hombre muy importante dentro del partido.

Al ser consultada por una eventual candidatura, Carrió respondió categórica: "Estoy dispuesta por la unidad a ser candidata a gobernadora pero si hay algunos que miden más... a lo mejor que hay otro u otra que es mejor. Estamos todos pendientes, pero lo importante es que estamos logrando un marco de unidad".

Carrió opinó que hoy en día Horacio Rodríguez Larreta es un "candidato presidencial". De todas formas, la exdiputada aclaró: "Estoy trabajando con todos: con Patricia Bullrich, Mario Negri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. No me meto con las cuestiones internas".

