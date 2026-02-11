Carrió despidió con elogios a Sandra Mendoza

La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa ‘Lilita’ Carrió lamentó este miércoles en redes la muerte de la exdiputada Sandra Mendoza. A través de un breve pero sentido mensaje la exlegisladora nacional la despidió destacando el vínculo personal que las unía.

“Sandra Mendoza que pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona”, escribió en su cuenta de X.

Sandra Mendoza que pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 11, 2026

El vínculo entre Carrió y Mendoza, ambas oriundas de Chaco, se remontaba a años de convivencia en la Cámara de Diputados y a una relación de respeto mutuo, aunque se encontraban situadas en veredas políticas opuestas.

El peronismo despidió a Sandra Mendoza

Mendoza, que fue esposa del exgobernador Jorge Capitanich, se encontraba internada en estado crítico debido a complicaciones derivadas de una diabetes severa y secuelas por un accidente doméstico que le dejó serios problemas en su movilidad.

La noticia generó una fuerte conmoción en el peronismo. En medio de la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso Capitanich brindó un discurso en el que recordó la extensa trayectoria política de su expareja, así como también los valores inculcados a las dos hijas que comparten.

“En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en un etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas munidas siempre del compromiso, amor y solidaridad. Y un amor muy fuerte por la patria. Así que muchísimas gracias”, destacó el senador por Chaco.

📃 • PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA EXDIPUTADA NACIONAL POR EL CHACO SANDRA MENDOZA pic.twitter.com/dxAfR9PeU4 — Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) February 11, 2026

Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner, rompió el silencio tras su internación de diciembre y publicó un mensaje en sus redes sociales. “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió.

En tanto, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio expresó:

“Su pertenencia política, ideológica, su recorrido político, su lucha, hoy nos deja en un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene una enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió”, dijo en la sesión, antes de pedir un minuto de silencio.

Asimismo, el bloque del Justicialismo en el Senado emitió un comunicado oficial para despedir a la “infatigable militante por los derechos de los trabajadores y los más humildes”, extendiendo su acompañamiento a sus hijas y familiares ante lo que calificaron como una pérdida lamentable “para el campo nacional y popular”.