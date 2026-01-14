Con una cita a Luis Alberto Spinetta: el juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe

Walter Saettone, juez de garantías de San Isidro, rechazó declarar la nulidad del allanamiento al domicilio de Matías Yofe y su recusación en el caso que investiga al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar por “extorsión”, según un acta a la que tuvo acceso LA NACION. La defensa de Yofe, referente en el municipio de la fuerza que lidera Elisa Carrió, anticipó que apelará la medida.

La abogada de Yofe, Albana Zoppolo, había pedido la recusación de Saettone producto de ”manifestaciones públicas de afinidad político-partidarias”. Apuntaba a las frases de admiración que el magistrado dedicó en las redes sociales a Cristina Kirchner −“Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió en X, por ejemplo− o las fotos que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El juez Saettone, junto a Axel Kicillof

En su rechazo a la petición, el juez defendió su derecho a manifestar su ideología públicamente. “La ideología política de quien trabaja de magistrado se encuentra protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

Saettone citó al fiscal Germán Camafreita para justificar el rechazo a su recusación: “La simple cita periodística no encuentra asidero en la presente investigación desde que allí no surgen mencionados el denunciante ni los imputados”. Los dichos del fiscal se derivan de la nota de LA NACION que reveló el perfil en redes sociales del magistrado.

Tuit del juez Walter Saettone

“Entiendo, humildemente, que la ideología política en nada puede afectar mi imparcialidad al momento de juzgar; pues ello forma parte de la construcción de mi ser”, fue uno de los argumentos que utilizó Saettone en otra parte del texto.

Pero no fue esa la frase más llamativa del fallo. Saettone apeló a Barro tal vez, la canción de Luis Alberto Spinetta, para rechazar el planteo de la Coalición Cívica y la objeción a sus posteos políticos y los elogios hacia la expresidenta, condenada por corrupción en la causa Vialidad. “Si yo no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”, escribió el juez en el fallo.

El allanamiento a Yofe

En cuanto al pedido de nulidad planteado por la defensa de Yofe, en el que sostuvo que el allanamiento fue “arbitrario e ilegal”, el juez Saettone concluyó que “lo actuado no le causó agravio a la defensa pues −en definitiva− no se violó ninguna garantía constitucional ni le generó perjuicio alguno”.

Matías Yofe y Lilita Carrió a la salida de una audiencia en el juzgado UFI No. 3 de Pilar. Tadeo Bourbon

Yofe había señalado “vicios e irregularidades” en el procedimiento en su domicilio del pasado 2 de enero: falta de motivación, ausencia de la exhibición de la orden judicial, abusos por parte de la policía bonaerense hacia su esposa Agustina Cambaceres y secuestros infundados. “Con el allanamiento violaron a mi familia”, lanzó Yofe antes de conocer su imputación ante el fiscal.

Por su parte, el fiscal Camafreita, quien solicitó el operativo, indicó que “el pedido de nulidad no debe prosperar”, ya que la defensa de Yofe “no ha fundado el agravio”. Agregó que la orden judicial tiene la firma de Cambaceres, y que se formó una causa por separado para investigar los planteos de violencia institucional por parte del personal policial.

“Deviene más por cuestiones de oportunidad y conveniencia, que por los hechos concretos y objetivos”, consideró Saettone sobre las críticas de la defensa a la policía bonaerense y se refirió a los dos custodios de Yofe, pertenecientes a esa fuerza de seguridad: “Velaron por la seguridad del imputado y su familia”.

El denunciante de la AFA y la VTV bonaerense, Matías Yofe. Tadeo Bourbon

Mañana, se espera que el fiscal Camafreita abra los dispositivos secuestrados en el allanamiento. El lunes, Yofe se presentó en la fiscalía con Cambaceres y la doctora Zoppolo y dieron el consentimiento para el procedimiento. “El secuestro de los elementos detallados resulta ser plenamente válido, no advirtiéndose extralimitaciones”, precisó el juez Saettone.

El celular “arrojado” al mar

Respecto del teléfono de Matías Yofe, el cual tendría pruebas de la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fue arrojado al mar tras el allanamiento según declaró un custodio del imputado, está “entorpeciendo la investigación”, consideró el magistrado.

El titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, cobró relevancia pública en las últimas semanas dado su rol como denunciante de la fastuosa mansión de Villa Rosa, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Además, había realizado denuncias por irregularidades en la VTV bonaerense, que derivaron en la renuncia del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.

En diciembre, Atilio Ormeño, chofer de D’Onofrio, denunció que Yofe se presentó en su domicilio en agosto pasado junto a un custodio y su colaborador Diego Escobar para amenazarlo. Según consta en su declaración, Yofe le habría mostrado en su celular el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, diciéndole que lo haría echar de su puesto.

“Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas de la estafa de la AFA”, había dicho Carrió a la prensa. Ese día, Yofe declaró ante el fiscal no tener su celular. El imputado aclaró en redes sociales: “‘Lilita’ dijo que hay información sensible de la AFA y no hay elementos para que lo necesiten. ¿Sabés que querían ver? Si había una foto de Marinucci”.