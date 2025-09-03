Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”

La líder de Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, dejó la política en segundo plano por un momento y reveló en una entrevista que está en pareja con un hombre de 95 años. La exdiputada no dio referencias sobre la identidad aunque brindó detalles sobre el tipo de vínculo que mantienen: “La relación se reduce a la ternura”.

“Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”, contó Carrió en el programa 540, conducido por los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, en Cenital.

Además, expresó que se siente muy bien con su nuevo vínculo sentimental y reveló cada cuánto se ven: “Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya. La relación se reduce a la ternura, nada más”. “Él es muy famoso”, comentó y agregó: “Está prohibido comunicarse por Tinder o WhatsApp porque genera ansiedad”.

Lilita Carrió: "Tengo un novio, tiene 95 años. Nos vemos una vez por semana y nos damos un beso".https://t.co/xfUH5jQqAY pic.twitter.com/GbwBI6dvpY — Cenital (@cenitalcom) September 3, 2025

"Hay cariño y hay ternura [en la relación], que es lo que le falta al mundo“, continuó la exdiputada y señaló que no se junta con su novio a tomar un café porque ambos son ”muy famosos" y los pueden ver.

Las declaraciones de Carrió encendieron las redes sociales, donde usuarios recordaron comentarios que hizo la exdiputada años atrás, cuando confesó que le encantaría casarse de blanco a los 80 años. “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico“, había señalado en ese momento.

Por su parte, meses atrás, la líder de la Coalición Cívica se refirió a un meme viral sobre ella que tiene que ver con sus vínculos amorosos. En una ocasión, cuando fue al programa de Mirtha Legrand, contó que estaba de novia, lo que derivó en una imagen que fue compartida por muchos usuarios a modo de broma.

Al respecto, Carrió explicó en el mismo programa años después: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador“.

Lilita Carrió en 540°: "Ya no puedo tener un cargo público".https://t.co/xfUH5jQqAY pic.twitter.com/maSmBxV30t — Cenital (@cenitalcom) September 2, 2025

Entre otros temas, en la entrevista Carrió explicó que ya no puede ejercer un cargo público por motivos extrapolíticos y criticó al Gobierno: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

“Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”, consideró.