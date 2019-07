Elisa Carrió: la celulitis como método contra el ego, sus amores y un fallido

El show de la celulitis de Lilita Carrió 03:02

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 00:36

Elisa Carrió, diputada nacional por CC-ARI, estuvo en el programa de LN+ Terapia de noticias y contó: "Yo creo en el mundo espiritual porque creo que es el llamado al ser, todo lo otro es celulitis, se cae y envejece; menos el espíritu, que puede reavivarse".

En su libro Vida, confesó: "Un día me vi la celulitis y entonces me agarró la depresión. Cuando me agarró la depresión fue ese mi método de combatir el método de la fama. Fue mirarme la celulitis. Era la depresión de decir: 'En realidad, esta sos vos y la otra (la de la fama y los micrófonos) es una construcción'. Ahí me separé del personaje y decidí que yo iba a seguir siendo la misma, que todo ese mundo no me iba a cooptar".

Lilita comentó: "Sigo siendo la misma. No me cooptó, ustedes vieron. Salí, yo ya estoy ida y por eso soy más peligrosa. Ahora no tengo control, hasta la elección me tengo que portar bien para sostener a mi presidente que es [Mauricio] Macri pero después ya me puedo portar como quiera. Soy un peligro andante".

Entonces, relató una convención en la que se iba a reformar la Constitución. "Me agarró la fama. Dije: 'Me estoy mareando, esto es muy raro, los periodistas...'. Estaba muy deprimida porque lo había tenido a Ignacio y estaba gorda, yo era 90-60-90, pero después no hice dieta por 15 años". Según dijo, como la fama la estaba "mareando", necesitó encontrar "un método para bajarse". "Entonces me miré la celulitis y me agarró la depresión. Me acosté y no creí más en nada porque el éxito y el fracaso son impostores", reveló.

El amor

La intimidad y los amores de Lilita Carrió 00:39

Video

Al final del programa, el periodista Pablo Sirvén disparó: "Hablemos de cosas serias, hablemos del amor". Carrió dijo: "Hay que cambiar la polaridad. A la queja hay que oponerle el amor, la esperanza, el disfrute de las pequeñas cosas, aún en la tragedia. Yo me río hasta en los velorios".

"Hay que lograr la armonía universal. Este es el gran desafío que solo se puede obtener si muchísimas personas luchan por un mismo humanismo, porque el miedo lleva al antihumanismo y el antihumanismo lleva a las guerras".

El fallido de Carrió

"Yo creo que tiene que haber una transformación enorme en el segundo gobierno de Kirchner", dijo. Rápidamente, corrigió: "De Macri, [Néstor] Kirchner está muerto, me olvidé". En ese momento, aclaró su postura: "Kirchner era Kirchner, y Cristina es otra cosa. Kirchner era un tipo muy inteligente y un canalla. Yo con él tuve que jugar al ajedrez, Cristina es mucho más previsible".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal