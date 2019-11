La diputada contó una anécdota personal por la que dejó de hacer compras en supermercados Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 09:03

La diputada de Cambiemos y jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa "Lilita" Carrió, respaldó el proyecto de ley de góndolas aprobado por la Cámara de Diputados, dijo que "el problema de los productores y los consumidores es la intermediación" y manifestó que está "en contra del supermercadismo".

La legisladora fijó así su posición: "Yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Estoy en contra del supermercadismo. Si se tienen que fundir los supermercados, mejor para la historia del país".

Al exponer en la maratónica sesión en la que se trató esa norma, entre otras, Carrió se pronunció a favor de limitar a un 30% la cantidad de productos de una misma firma que se pueden poner en las góndolas.

El discurso de Carrió 03:42

Video

Carrió, que renunció a su banca a partir del primero de marzo próximo, dijo que se debe "poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el súper, porque acá se funden los productores y se funde el consumidor, y los gobernantes acuerdan con los dueños de los supermercados, cualquiera sea el Gobierno".

En su discurso se refirió también al día en el que llamó a no comprar en el supermercado. " En 2015 fui a comparar un chivo para Pascuas y me quisieron cobrar 6000 pesos. Fue durante la gran disputa de Olivos llamada 'la reunión del chivo'. Yo venía de comprar uno en Ojo de Agua, en Santiago del Estero, a 600 pesos. En un supermercado de Pilar me querían cobrar 6000. Yo les dije que lo iba a pagar en dos cuotas. Ahí me di cuenta de la estafa y nunca más compré en un supermercado", se quejó.

Tras la aprobación del proyecto en Diputados, Carrió tuiteó que "ahora sí los de la tercera edad podremos buscar buenos precios en las góndolas sin tirarnos al piso", con la foto con su imagen, cuyo original data de 2013, cuando se retrató acostada debajo de un auto para mofarse del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Ley de góndolas

La ley de góndolas que obtuvo media sanción ayer establece que la exhibición en las góndolas de productos de un mismo proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos similares. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.

Además, se deberá garantizar un 25% de la góndola para exhibir productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y sectores de la economía popular. Esta iniciativa solo contempla la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.