El show de Milei en el cierre de año de Carajo: volvió a usar el mameluco de YPF y contó una anécdota sobre Mick Jagger

El Presidente Javier Milei asistió en la noche del miércoles al canal streaming oficialista Carajo y participó del programa del propagandista del Gobierno Daniel Parisini, en el que aseguró que “para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo, seguro va a empezar con 0″.

Con Panic Show, de La Renga, como cortina de fondo, llegó minutos antes de las 20:45 a Cabrera 5567, donde fue recibido por una multitud que lo abrazó mientras intentaba llegar al escenario. Una vez que logró subir se dio un abrazo Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”, Agustín Romo, Alejandro Álvarez y todo el equipo de La Misa, gritó por “la libertad” y le habló a “las fuerzas del cielo”, para el cierre de año del canal de streaming oficialista.

En esta línea, Milei volvió a insistir en que a partir de agosto de 2026 la inflación será del 0%, y destacó que el Gobierno apunta a eliminar el sobrante monetario de los rezagos de la economía, los controles de precio y por el control de capitales. “Fuimos corrigiendo estas cosas y, después de blanquearlo, pegó un salto, pero si nosotros no hubiésemos desactivado todas estas bombas, la inflación hubiese sido mucho más alta”, explicó.

En el estudio, y luciendo uno de sus 14 mamelucos de YPF, tal como se puso en Oslo durante la ceremonia por el Premio Nobel de La Paz que fue entregado a María Corina Machado, abrió la charla al hablar sobre su admiración por los Rolling Stones y la experiencia de haber cantado en el Movistar Arena, la cual dijo que “disfrutó mucho”.

Allí se refirió a su fanatismo por la banda británica y destacó que a Mick Jagger le gusta economía y es admirador de Friedrich Hayek, al igual que él. “Estudió con él. De hecho hay una nota que le hicieron en un programa en el que le hablaron de la política keynesiana y dijo que con eso no tiene nada que ver, sino que cree en el mercado”, contó.

Ya en tono coyuntural, el Presidente se refirió a lo que denomina “riesgo kuka” y apuntó contra quienes lo niegan: “Algunos no lo entienden y otros deshonestos intelectualmente decían que no existía y que había una inconsistencia cambiar por un mal diseño de programa. Después le evidencia empírica se le vino en contra. No entienden la naturaleza de tasa de interés”.

“Los kukas nos dicen que devaluamos profundamente. Y claro, había una brecha de casi 300%. Había que sincerar los precios”, cuestionó también. “Ahora dicen que el equilibrio fiscal es importante por lo menos”, ironizó más tarde y agregó: “Cuando yo hacía campaña con la motosierra decían que era imposible poner las cuentas fiscales en orden en cuatro o cinco años. Nosotros decíamos que lo íbamos a hacer en un año y lo hicimos en el primer mes”.

También aseguró que el respaldo de Estados Unidos se debe a confianza que la administración de Donald Trump tiene en la gestión libertaria en el marco del acuerdo entre ambos países. “Ellos no van a ayudar a alguien en el aire”, resaltó y dijo que la oposición debe “reconocer” la política internacional del gobierno argentino.

En otro tramo de la entrevista, el titular del Poder Ejecutivo ratificó que una vez que termine su mandato, o una eventual reelección, se correrá del arco político y se dedicará a dar conferencias, aunque sin intervenir en la política. “Quiero algo muy simple. Me refaccioné una casita que hay en la Quinta de Olivos para estar con mis hijitos de cuatro patas”, subrayó.