Pese a la derrota en las PASO, Elisa Carrió se muestra confiada con las elecciones que se avecinan. "Tranquilícense, porque llegamos a octubre y les ganamos por paliza", dijo en un video que publicó en sus redes sociales para brindarle calma al pueblo argentino y a los integrantes de Cambiemos.

"El objetivo del Gobierno es que no nos vuelvan a saquear con el dólar", comenzó la diputada, e hizo un paralelismo entre esto y "la devaluación asimétrica del golpe de 2001" y "el intento de anticipo del poder del '89 cuando fueron al FMI para que no le den un peso a la Argentina y no entregar el poder".

Tal como destacó la referente de la Coalición Cívica, este es "el momento de llevar calma a la gente". Con ese espíritu, señaló: " Esto se va a solucionar en octubre porque los creadores del caos van a ser fuertemente sancionados". Según explicó, "el mal se identifica con la palabra 'anomalía' que quiere decir ausencia de ley y de poder" y, en este sentido, la filosofía del kirchnerismo es la de "cuanto peor, mejor".

"El orden es el régimen republicano y el caos es Cristina [Kirchner] y [Carlos] Zannini, que es el que está detrás", sostuvo. Para Carrió, "la única posibilidad es reestablecer el orden constitucional y la paz social y para eso hay que votar a Cambiemos". Entonces, disparó: "Algunos nos entregaron, muchos nos traicionaron, pero vamos a ganar. No tengan miedo. Es una batalla cultural que hay que dar a favor de la República".

En relación con esto, proyectó: "Tranquilícense porque llegamos a octubre y les ganamos por paliza. Lo que les quedó claro a todos los argentinos es que los causantes del desorden y del caos son ellos, que los que no quieren bajar impuestos son ellos. Nosotros tuvimos que mantener el impuesto de no subir el mínimo no imponible porque nos lo demandaban los gobernadores, que además tienen plata guardada".

Además de la importancia de llevar calma, Carrió habló sobre que "es un imperativo que no baje ningún plan social y que lo anuncie Carolina Stanley para que no haya amenaza". Sumado a esto, resaltó la relevancia de "controlar el narcomenudeo que amenaza a la gente con votar de otra forma. Para eso ya están los operativos para que la gente se sienta cuidada y perseguidos aquellos que, con el tema de la droga, amenazan a la gente en las villas".

Según explicó en el video, el kirchnerismo quiere "violentar un país para llevarlo por la fuerza a la Venezuela del hambre y a la Rusia de [Vladimir] Putin". "Tenemos superávit de los PJ, contra déficit nuestro y hambre de la gente, y así no es", lanzó. Y resaltó: "Detrás de esto hay grupos económicos, básicamente los que manejan los laboratorios y los que les exportan las materias primas. Tienen nombre y apellido. Acá hay sectores de grupos de devaluacionistas muy fuertes que tienen espejos en dólares fuera del país".

Tal como remarcó Carrió, desde el Gobierno están "dispuestos a sostener el bolsillo de los argentinos". "No vamos ceder ante los mercados, nos va a importar la gente. No le tenemos miedo al establishment y el Fondo nos va a acompañar en la renegociación posterior", dijo. "Tenemos el respaldo internacional, ¿a dónde vamos a ir? ¿a la nada?", preguntó.

"Ustedes tienen que tener fe, templanza y coraje en la adversidad. Lo peor que nos puede pasar es la resignación porque le tenemos miedo al PJ y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a defender a la República y a la verdad", enfatizó. Y concluyó al decir: "Tenemos que sostener a la Argentina que es de todos. Es un problema de todos los argentinos: pobres, ricos y medianos".