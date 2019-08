Elisa Carrió: "Nos van a sacar muertos de Olivos"

Carrió: "Nos van a sacar muertos de Olivos" 00:12

La diputada Elisa Carrió hizo hoy un fuerte llamado a revertir el resultado electoral de las PASO del domingo pasado y a no dejarse "doblegar por los corruptos". Fiel a su estilo, la jefa de la Coalición Cívica (CC) participó de la reunión de gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri y categórica advirtió: "Nos van a sacar muertos de Olivos"

Carrió pronunció un discurso en el Centro Cultural Kirchner, donde mezcló arengas e ironías y exhortó a los miembros del Gobierno a "no ser cobardes y no dejarse doblegar por los corruptos" para revertir el resultado adverso de las PASO, aunque vaticinó que el oficialismo "ganará por paliza" en las elecciones de octubre.

"Que el Presidente no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días", sostuvo la cofundadora de Cambiemos. Y agregó: "No nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos, ¡pero no nos van a sacar!".

En ese mismo sentido, Carrió insistió: "Cobardes los que se borran, cobardes los que están de viaje, cobardes los que se enamoran de cualquier candidato sin saber que se juega la República. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón". La diputada confió en que "van a cambiar los votos", e irónica aclaró: "Hay mucha gente que está esquiando, ¿entendieron? Amigos nuestros; el verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina".

Carrió señaló que ya le había anticipado a Marcos Peña cuál sería el resultado de las PASO, pero destacó que en octubre el oficialismo ganará "por paliza". Además, la diputada elogió las medidas que se conocieron en las últimas horas. "Soy la primera defensora de este Presidente en toda la República. Nunca me dijo que había que garantizar impunidad a nadie", lo elogió.

