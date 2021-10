Elisa Carrió trató a Javier Milei de “kirchnerista de derecha” y el economista la cruzó por Twitter

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a cuestionar al economista Javier Milei, candidato a diputado de La Libertad Avanza, y sostuvo sin tapujos que su espacio es un “kirchnerismo de derecha”. La frase, sin embargo, le deparó un nuevo cruce con el postulante liberal, quien no tardó en responderle por Twitter.

Carrió se manifestó en forma crítica sobre Milei en una entrevista que le realizó el legislador de su espacio, Hernán Reyes, con quien analizó la situación política del país. Los cuestionamientos hacia el economista se enmarcan en la puja opositora por consolidar su espacio de cara a las elecciones generales. Milei se consolidó como la tercera fuerza en la Ciudad en las PASO.

“Es un anarcocapitalista, un anarcoliberal”, dijo Carrió y agregó: “El anarcocapitalismo es una sociedad sin Estado librada a los más fuertes. Y su fin es una guerra civil y un apoderamiento de una sociedad por las mafias. Se hace en nombre del capitalismo y del liberalismo”.

La líder de la CC consideró la situación de los jóvenes que buscan oportunidades en el exterior, y analizó la postura del espacio que representa Milei. “El éxodo de los jóvenes de hoy demuestra que no hay libertad sin ley. Si no robás, si no mentís, si no votás en contra de los pobres, hay posibilidad de libertad. Porque [en caso contrario] el otro te va a venir a matar o a sacarte la casa. En el fondo es un kirchnerismo a la derecha”, dijo.

En esa línea, la exdiputada manifestó su discrepancia en relación a la discusión por el tamaño del Estado o sobre su presencia en determinadas áreas. “Lo que todos necesitamos es poder tener las necesidades como un buen hospital público. No son tantas cosas que tiene que hacer el Estado, pero las tiene que hacer de manera excelente. Yo creo en el que es pequeño en dimensiones, pero de excelencia”, dijo.

En esa línea, Carrió apuntó de lleno contra las propuestas del economista. “Se equivoca, [en la sociedad] tiene que haber derecho. Y en consecuencia tiene que haber Estado y tiene que haber Justicia. Y también tiene que haber igualdad de oportunidades: hay que compensar las posibilidades de la herencia y hacer la carrera más equitativa”, expresó.

La reacción de Milei

Javier Milei no dejó pasar por alto los cuestionamientos de Elisa Carrió y realizó su descargo por Twitter, donde compartió una fotografía de Elisa Carrió con el expresidente Néstor Kirchner.

“Dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su “honor” para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista. Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.?”, escribió el economista.

@elisacarrio dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su "honor" para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista.

Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.? https://t.co/BoB4ckkjoH pic.twitter.com/zjMwXzF4vf — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2021

A su vez, compartió fotografías de la exdiputada con el dirigente de izquierda, Luis Zamora, el expresidente Fernando de la Rúa y Pino Solanas. También citó un artículo periodístico en el que la exdiputada apoyaba la candidatura a jefe de gobierno porteño en 2003 de Aníbal Ibarra, quien al mismo tiempo, se identificaba con Kirchner, Fidel Castro y Lula da Silva. “Elija a su propia Lilita. Hay para todos los gustos”, polemizó Milei.