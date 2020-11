La entidades AMIA y DAIA reclamaron esa condena ante el Tribunal Oral Federal N°3, que está a cargo del juicio por el atentado a la mutual judía; Telledín está acusado de haber aportado el cochebomba Crédito: Twitter

Hernán Cappiello
4 de noviembre de 2020 • 13:02

La AMIA y la DAIA pidieron hoy que Carlos Telleldín sea condenado a 20 años de prisión por el atentado contra la mutual judía que dejó 85 muertos en 1994, en las últimas audiencias del juicio oral en su contra y solicitó su inmediata detención en caso de ser sentenciado.

Miguel Bronfman, abogado de las entidades comunitarias, efectuó el pedido ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 Andrés Basso, Fernando Canero y Javier Ríos. Hubo sorpresas porque los querellantes dejaron de lado la acusación contra Telleldín como partícipe necesario del atentado terrorista por la de partícipe necesario en estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños.

Este cambio obedece a que para que fuera considerado partícipe del atentado en el juicio se debería haber probado que Telleldín aportó la camioneta Trafic usada como coche bomba a sabiendas de que iba ser utilizada para volar la AMIA.

En cambio, los acusadores prefirieron la figura del estrago con dolo eventual, pues para condenar a Telleldín por esta figura basta probar que entregó la Traffic y que en ese momento se debió haber representado que iba a ser utilizada en un delito de magnitud.

Bronfman denunció que el cambio de calificación jurídica "obedece únicamente a la ineptitud del Estado argentino para investigar correctamente el atentado y esclarecerlo en forma total".

"Si bien creemos que efectivamente el nombrado participó activamente del hecho principal, esa participación, exclusivamente respecto de él, debe ser encuadrada" como "haber contribuido a causar una explosión en forma intencional, provocando la muerte, en este caso, de 85 personas", dijo Bronfman.

La querella dijo que está convencida de que Telleldín preparó, acondicionó y entregó la camioneta Renault Trafic con pleno conocimiento y voluntad de participar en un delito; supo perfectamente, que esa camioneta iba a ser usada muy probablemente para ocasionar una explosión, y supo y aceptó que esa explosión iba a causar muertes. Consideró este resultado como posible, lo hizo propio y lo aceptó. Sólo de este modo se explica su conducta a lo largo de estos 26 años".

Las ruinas en el edificio de Pasteur 666 tras el ataque terrorista por el que es acusado ahora Telleldín; el ataque terrorista de 1994 dejó 85 muertos Fuente: Archivo

Las evidencias que llevaron a la AMIA a llegar a esta conclusión pasa por lo que sucedió en este juicio, en el que testigos relataron que tras el atentado Telleldín estaba nervioso y que les dijo a sus allegados que le "habían cagado la vida" al entregar la Traffic. Los querellantes dijeron que justamente por eso es que tras la explosión huyó asustado a Misiones.

Argumentó el abogado que "es culpable porque entregó una camioneta Renault Trafic, sabiendo que iba a ser usada para cometer un delito, y un delito sumamente grave" y que "se representó la explosión peligrosa al menos como muy probable".

"Señores jueces: se lo representó y no le importó en lo más mínimo; al contrario, siguió adelante con su conducta, preparó y entregó la camioneta, con pleno saber y entender respecto de cuál sería su destino, según lo que él mismo alcanzó a representarse", finalizó Bronfman que remató con estas palabras: "Doctor Basso, doctor Ríos, doctor Canero: justicia al fin, justicia, justicia".

Un cuarto de siglo después

A 26 años del atentado contra la AMIA, la Justicia está a punto de concluir el primer juicio que puede determinar, por primera vez, una condena por el ataque terrorista. La próxima semana alegarán los familiares de las víctimas, más tarde la fiscalía y por último la defensa de Telleldin. Los jueces estarían en condiciones de dictar una sentencia antes de fin de año.

La dificultad en este juicio radica en que Telleldín no es considerado parte de la organización terrorista que voló la AMIA, sino que su rol -según la acusación- fue el de aportar la camioneta Trafic blanca que fue cargada de explosivos por los terroristas y usada como bomba.

Telleldín estuvo preso 10 años, desde 1994 hasta 2004. En esa época estaba vigente el beneficio del 2X1, que consideraba dos años de condena por cada año preso, con lo que el exmecánico en caso de ser condenado podría pedir ese beneficio en el cómputo de la pena. Sin embargo, recientemente, se aprobó una ley que establece que no se puede aplicar ese beneficio a los delitos de lesa humanidad. Y el ataque a la AMIA lo es. Con lo que no está claro ahora si en caso de ser condenado Telleldín debería volver a prisión o no.

Quien deberá tomar una decisión sobre culpable o inocente es el Tribunal Oral Federal N° 3, que preside Andrés Basso y está integrado por los jueces Javier Ríos y Fernando Canero. Adrián Grunberg actúa como cuarto juez, para el caso de que sea necesario reemplazar a alguno de sus colegas.

La audiencia virtual del TOF 3; abajo, a la derecha, escucha Telledín

Telleldín fue juzgado junto con varios policías bonaerenses en 2013 pero el tribunal oral en ese momento -con otra integración- absolvió a todos y declaró nulo el caso. Esta decisión obedeció a que se probó el pago efectuado por las entonces autoridades de inteligencia a Telleldín de 400.000 dólares. Tras el pago, Telleldín había afirmado que entregó la Trafic al entonces comisario Juan José Ribelli y otros funcionarios de la Policía Bonaerense. Pero el tribunal absolvió a todos los acusados.

La Corte confirmó la sentencia, pero indicó que el caso de Telleldín no estaba alcanzado por la nulidad y que debía ser juzgado nuevamente.

Más allá de este juicio, hay siete exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional acusados de organizar y ejecutar el atentado que no fueron alcanzados por la Justicia argentina.

El juicio contra Telleldín empezó en 2019, 10 años después del fallo de la Corte que ordenaba realizarlo. Se interrumpió por la pandemia, pero se retomó en junio pasado de manera remota y así concluirá.

Además de este juicio que ahora concluye y el realizado en 2013, tuvo lugar un tercer juicio oral y público contra el ex presidente Carlos Menem, los primeros investigadores del ataque a la AMIA y el propio Telleldín. El 28 de febrero de 2019 Telleldín fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 compuesto por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel por encubrimiento del atentado. Fue condenado a cumplir tres años y medio de prisión y a devolver al Estado 400.000 dólares que le había pagado la exSIDE. Ese fallo no está firme y Telleldín está en libertad.

Recibido de abogado tras estudiar en prisión, Telleldín defiende casos resonantes como por ejemplo a los acusados de haber asesinado al ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez en Santa Cruz.

