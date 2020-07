AMIA: piden declarar a Carlos Telledín "persona no grata" en El Calafate

El abogado llegó el 10 de julio a la ciudad santacruceña para defender a uno de los acusados por el crimen de Fabián Gutiérrez; está siendo juzgado por haber entregado la camioneta con la que se atentó contra la mutual judía, en 1994 Crédito: Twitter

EL CALAFATE.- Integrantes de la comunidad judía juntaron firmas y pidieron que el abogado Carlos Telleldín sea declarado "persona no grata" en esta ciudad santacruceña. El pedido fue elevado a las autoridades del Concejo Deliberante local. El abogado está siendo juzgadoen la causa AMIA, acusado de haber entregado la camioneta Traffic blanca que fue utilizada como coche bomba en el ataque terrorista realizado para volar el edificio de la mutual judía en 1994.

Telledín llegó aquí el 10 de julio pasado para sumarse a la defensa de Facundo Zaeta, uno de los jóvenes procesados por el crimen de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner cuando era presidenta.

El primer repudio contra Telleldín fue el sábado pasado en un acto que llevó adelante la colectividad judía local, que se autoconvocó en la plaza Perito Moreno al cumplirse 26 años del atentado a la mutual de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En ese mismo acto repudiaron la presencia del abogado Telleldín.

"No queremos tener a este personaje en nuestro pueblo, alguien tan oscuro, no entendemos como puede estar ejerciendo la abogacía, por eso solicitamos al Concejo Deliberante que sea declarado persona no grata en El Calafate", dijo el doctor Fernando Langerman integrante de la colectividad judía local.

La mañana del sábado, bajo la nieve, un grupo de personas se manifestó para sumarse así al homenaje que se rinde cada 18 de julio en todo el país a los 86 muertos en el atentado y para reclamar justicia. Allí también portaron carteles con el mensaje "Fuera de Calafate Telleldín asesino" y "Memoria y justicia". Días después hicieron la presentación en el Concejo Deliberante para pedir que sea declarado persona no grata. Como hasta agosto no hay sesión, el pedido no se tratará por ahora.

La respuesta de Telledín

Consultado por LA NACIÓN, Telledín, que es abogado con matrícula en Santa Cruz desde 2018, declinó en hacer comentarios y pidió que quienes firmen esa nota lo hagan con DNI para poder demandarlos. En tanto, confirmó que ya presentó la apelación del procesamiento dictado por el juez Carlos Narvarte en el crimen de Fabián Gutierrez contra uno de sus defendidos, Facundo Zaeta. El joven quedó procesado y permanece en prisión imputado por homicidio doblemente calificado junto a Pedro Monzón y Facundo Gómez.

El estudio jurídico de Telledín en Santa Cruz Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

Actualmente Carlos Telledín enfrenta su propio juicio oral y público, acusado de haber entregado entregado la camioneta Traffic blanca que fuera utilizada como coche bomba en el ataque terrorista realizado para volar el edificio de la mutual judía AMIA en 1994. Hay siete exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional acusados de organizar y ejecutar el atentado.

El abogado había llegado aquí el pasado 10 de julio y debió guardar cuarentena en un hotel designado por el municipio, medida que se toma con todas las personas que llegan a la ciudad desde ciudades con riesgo de Covid-19.