El presidente electo decidió dar el tradicional discurso inaugural en las escalinatas del Congreso, y no ante el pleno de la Asamblea Legislativa. En este contexto, que generó diversas opiniones cruzadas, el diputado nacional Emilio Monzó cruzó a Javier Milei y defendió la constitucionalidad del Congreso. “Es la madre de todas las instituciones, en donde están representados todos los argentinos”, afirmó. “No es bueno romper el ritual”, agregó.

Además, el diputado advirtió que “no es un buen síntoma” que le dé la espalda al Congreso y hable sólo para la gente que lo votó, ya que en el Congreso Nacional están incluso aquellos que no lo votaron. En diálogo con LN+, aseguró que “romper la posibilidad de hablar a la diversidad no está bien”. “Es negativo porque él necesita la cantidad de votos que no tiene para aprobar las leyes que va a necesitar para iniciar su gestión”, recordó, haciendo referencia a que La Libertad Avanza (LLA) sólo tiene 38 bancas sobre un total de 257.

“Hoy la gente a la que le va a hablar es a la gente que lo votó. En el Congreso tiene la posibilidad de hablar con gente que votó en contra de él y tiene la posibilidad de conseguir su apoyo”, aseveró Monzó y alertó: “Espero que no sea el inicio de una corriente ideológica no liberal sino libertaria, que trata de excluir todo tipo de intermediación”.

“El libertario promueve la falta de todo tipo de intermediación. Es la comunicación de quien gobierna solamente con la gente. Sin intermediación de todo tipo de instituciones. Esta institución se debe respetar”, subrayó.

Luego de su discurso inaugural, el presidente se trasladará hacia la Catedral Metropolitana, en donde se realizará una celebración interreligiosa. A las 17.30, está prevista la jura de ministros en el Salón Blanco, con sus respectivas familias y los representantes extranjeros, y una hora después se celebrará una cocktail el el “Salón de los Pueblos originarios” y en el “Salón Mujeres Argentinas”. El día de la asunción culminará con una gala en el Teatro Colón, en la que el presidente entrante eligió ver la obra Madame Butterfly.

En toda la zona se desplegó un impresionante operativo de seguridad, con un amplio radio cortado al tránsito y con dispositivos de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval (PNA) y hasta de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A eso se suma la intervención de Casa Militar, el cuerpo mixto de militares y civiles que se encarga de la seguridad del presidente, su familia, de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos.

