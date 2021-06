Emilio Monzó habló sobre la “riesgosa” sucesión de Mauricio Macri

El expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se refirió a la “riesgosa” sucesión interna en Juntos por el Cambio, que tiene lugar entre los que disputan el liderazgo opositor de Mauricio Macri, con la mira en la elección presidencial de 2023.

Entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina, por LN+, el exlegislador por Cambiemos -con raíces en el peronismo- dijo que esa interna puede poner a JxC muy lejos de la realidad, por culpa de la “grieta”. “ Si [Horacio] Rodríguez Larreta se radicaliza corre el riesgo de ampliar el espacio. La mesura pone en problemas a Larreta. Es lo mismo que le pasó a Alberto Fernández ”, analizó.

En esa línea, Monzó cuestionó al Presidente. “Alberto Fernández perdió la oportunidad de elegir la mesura, porque se radicalizó enseguida. Lo que hizo fue defender parte de una tribuna”, explicó.

También criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El extitular de la Cámara baja consideró que Kicillof es parte de la visión “unitaria” que hay sobre la provincia de Buenos Aires, donde las “listas” y la política la define el gobierno nacional. “Perdió un año y medio de gestión por tener un desconocimiento total de la provincia”, afirmó.

En ese sentido, añadió que sucedió algo similar cuando estuvo Carlos Ruckauf en la Gobernación. “Ruckauf salió corriendo al año y medio, en una salida vergonzosa”, graficó. Para Monzó, Kicillof no sabe y no tiene manera de saber lo que pasa en la provincia de Buenos Aires porque no proviene del territorio.

“ El último transversal fue Néstor Kirchner, que terminó con [Julio] Cobos en la vicepresidencia y un peronismo corrido. Y no estoy diciendo con esto si fue bueno o malo. Desde la 125 para acá, vivimos en una polarización improductiva ”, añadió sobre la denominada grieta.

Monzó consideró que hace falta un gobierno de diálogo y no de posturas extremas. Hace falta, para el expresidente de la Cámara baja, romper el sistema, cambiarlo. “Seguimos votando con boleta sábana, ni boleta única tenemos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos miedo que la boleta nuestra no esté en el cuarto oscuro”, graficó sobre los niveles de atraso del actual mecanismo electoral político.

“Cambiarlo es fácil, falta voluntad”, agregó. Monzó cuestionó las chances electorales del peronismo. “El pragmatismo del peronismo perdió cinco de las últimas seis elecciones”, ejemplificó. Y consideró que el kirchnerismo tendrá dificultades en las próximas elecciones legislativas. “Los intendentes no pueden reelegir y tampoco pueden cumplir con [la igualdad] de género en las listas”, manifestó.

Para el exlegislador, no es cierto lo que sostiene Macri acerca de las dificultades que tuvo con el peronismo en su gestión. “ Todos los gobernadores estaban pintados de amarillo. Nosotros nos equivocamos con el gradualismo. Era a fondo. Al inicio de una gestión es cuando tenés crédito ”, opinó.

También consideró que en un gobierno de diálogo y consenso deberían estar algunas figuras, no necesariamente ocupando cargos, pero sí acompañando, entre los que incluyó a actuales opositores y oficialistas. Para Monzó, en ese equipo deberían figurar desde Larreta y Vidal, hasta gobernadores peronistas como Sergio Uñac, o exmandatarios como Juan Manuel Urtubey. También, el exministro del Interior, Florencio Randazzo.

Para el exlegislador, una tercera vía “puede tomar el descontento” de la sociedad con la polarización. También, manifestó en público su voluntad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023. “La siento a la provincia”, dijo.

LA NACION