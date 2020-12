Emilio Monzó: "Marcos Peña fue mi adversario durante cuatro años"

El extitular de la Cámara de Diputados consideró que el exjefe de Gabinete de Macri fue "el mejor ministro" que tuvo Cambiemos Fuente: Archivo

El extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó se expresó anoche sobre su vínculo con el exjefe de Gabinete Marcos Peña, después de que mucho se dijera de sus diferencias en torno a la visión política durante el gobierno de Mauricio Macri. "Fue mi adversario durante cuatro años", reconoció.

"¿Macri, víctima de la soberbia de Marcos Peña?", le consultó el periodista Luis Novaresio durante una entrevista en Animales Sueltos. Monzó consideró que no y, a continuación, opinó: "Marcos Peña fue el mejor ministro que tuvo Macri junto con Rogelio Frigerio".

Para el exfuncionario, el rol de Peña fue fundamental durante el gobierno de Cambiemos, a pesar de no coincidir en muchas cosas con el exjefe de Gabinete. "Él se llevó la marca pero fue quien mejoró muchísimo a Macri en muchas cosas", dijo. Y agregó: "Fue la persona que llevó al presidente hacia el lugar de la prudencia".

Respecto a su relación con Peña, sostuvo: "Es una persona inteligente, que pensó durante cuatro años lo contrario a lo que yo pensaba que había que hacer. Fue mi adversario durante ese tiempo, pero fue honesto intelectualmente".

Este martes, la exgobernadora María Eugenia Vidal fue la figura saliente del almuerzo programado entre su socio político, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la cúpula de Pro bonaerense, que encabeza el intendente de Vicente López, Jorge Macri, e integrada por distintos intendentes del conurbano.

Respecto a esta foto, Monzó, que no estuvo presente, aclaró que forma parte del armado de Cambiemos. Y dio detalles: "La foto de hoy es del PRO que está organizándose en Buenos Aires. La oposición está conformada por el PRO, Coalición Cívica, UCR y los apátridas, que no tenemos pertenencia política. Están trabajando los intendentes para el armado en la provincia. Salvo Vidal, los demás son todos intendentes".

Respecto a su relación con el expresidente Macri, el extitular reconoció que no siente ganas de pedirle disculpas, aunque manifestó deseos de recomponer una relación política con él. Y acotó: "La relación con Macri no terminó de la mejor manera, en lo personal, pero no siento que tenga algo que decirle si lo llamo".

Por último, respecto a la coyuntura política actual y al liderazgo de Alberto Fernández, Novaresio le consultó sobre la puja de poder entre Cristina Kirchner y el Presidente de la Nación. "Alberto me despertó un optimismo", reconoció.

Sin embargo, contó que está "desesperanzado" y que esperaba que el Presidente llene la vacante de liderazgo nacional que existe en el peronismo desde el gobierno de Carlos Menem. Y concluyó: "Sentí que, cuando ganaba, el equilibrio de poder iba a estar basado en un Alberto más sólido, basado en la estructura tradicional del peronismo, pero no fue así".

