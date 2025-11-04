Emocionado, Guillermo Francos se reunió con Adorni y se despidió de la Casa Rosada

“¿Cómo me voy a sentir mal?” Para mí fue un honor. El Presidente elige a sus colaboradores”, decía Lisandro Catalán a un grupo de periodistas, antes de ingresar por última vez a su despacho del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50. Sigiloso, Guillermo Francos aprovechó la distracción de la prensa ingresó por una puerta lateral a la Casa Rosada, en el inicio de su largo adiós como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

Luego de su desprolija salida del Gobierno, el viernes vía tuit y luego de esperar un respaldo que nunca llegó, Francos se llamó a silencio. Festejó el cumpleaños 40 de su hija Camila y esperó, paciente, el día de su despedida. Una despedida que llegó en la mañana de hoy, y que tuvo dos partes: una reunión de “transición” con su sucesor, Manuel Adorni, y una despedida en el salón de los Escudos de la Casa Rosada, a la que llegaron varias decenas de funcionarios que dependen de la Jefatura de Gabinete. “Muchachos, estoy desempleado”, bromeó al llegar Adorni, quien renunció ayer como portavoz del Gobierno y asumirá mañana como nuevo ministro coordinador.

En la reunión de trabajo, que fue breve, también estuvieron Catalán (renunciado horas después de su jefe político) y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, quien llegó minutos pasadas las 11 y prometió hablar a la salida, pero no cumplió. “El nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se reunió con Guillermo Francos con el fin de ordenar la transición de los temas y proyectos referidos a su cartera. Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que se impulsarán con la nueva conformación del Congreso”, rezó el comunicado oficial, cuando Francos aún estaba dentro de la Casa Rosada.

“Venimos a despedir a Guillermo”, contaron mientras apuraban el paso varios de los funcionarios que llegaron a saludarlo, entre ellos el secretario de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj; el interventor del Conicet, Daniel Salamone; y el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina. También Lorena Scioli, asesora de la Secretaría de Turismo y en representación de su padre, Daniel Scioli, llegado al universo mileista de la mano de Francos, y José Luis Vila, renunciado secretario de Asuntos Estratégicos. Abundaban los rostros serios, sin margen para ninguna celebración.

Después de la foto con Adorni, Francos se despidió de su gente, que lo esperaba en el salón contiguo. “Espero que sigan trabajando así, aprendí mucho de ustedes”, les dijo, emocionado. A su lado, Catalán asentía, sin emitir palabra. “Se quedan con grandes funcionarios, como son Manuel Adorni y Diego Santilli”, agregó Francos, elogiando a su sucesor y a quien tomará-en día aún a definir-el mando de la cartera política. Al discurso, que duró unos cinco minutos, le siguió un aplauso continuado de los funcionarios, que según testigos duró más o menos el mismo tiempo. “Difícil no emocionarse”, describió otro de los presentes en el encuentro final. “Nos conocemos hace mucho con Guillermo, fue un momento muy emotivo”, dijo Lorena Scioli al salir de la reunión, y evitó dar precisiones sobre la continuidad de su padre en el cargo.

Luego del espaldarazo de sus ya ex colaboradores, Francos se quedó un rato más, saludando a grupos más pequeños de colaboradores, antes de abandonar la Casa Rosada, del mismo modo silencioso con el que había llegado, y mientras la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, arribaba al salón de los Bustos, junto a su perro Thor.

Ni ella ni el Presidente llegaron a saludarlo, aunque Francos tuvo la posibilidad, que no tuvieron otros miembros del gabinete que dejaron su puesto, de una despedida in situ, a modo de cierre de sus casi dos años en la gestión libertaria.