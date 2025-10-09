Empiezan los operativos en la casa de Espert y Diputados en busca de las pruebas que pidió el juez

La justicia federal allana esta mañana la casa del diputado José Luis Espert en Beccar, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, por los fondos que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por Estados Unidos de crímenes ligados al narcotráfico.

Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba contra Espert que requerían permiso por sus fueros.

Espert estaba en su casa, con sus abogados, cuando pasadas las 11.20 llegó una delegación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), un oficial de justicia y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), junto con dos civiles para que actuaran como testigos. El diputado los recibió en la puerta de su casa, en la calle Brasil al 700.

Delegados de la Justicia salen del despacho de Espert en Diputados con una caja

El requerimiento del juez con el detalle de las medidas ordenadas se mantiene en secreto -los diputados dieron su autorización sin abrir el debate sobre el contenido-, pero LA NACION supo que es muy amplio. Además de operativos en la casa del legislador y sus oficinas, incluye medidas sobre sus teléfonos, dijeron fuentes que conocen el contenido de la decisión judicial.

El despacho de José Luis Espert en la Cámara de Diputados había sido franjado anoche y así amaneció esta mañana, a la espera de que la Justicia se presentara a buscar las pruebas que ordenó reunir Mirabelli.

Allanamiento en casa de José Luis Espert Enrique García Medina

A las 11, la Dirección de Seguridad de Diputados trabajaba en las oficinas de Espert y despejó el pasillo -del anexo B, frente al Palacio- para que la Justicia actuara. Cerca de las 11:30 ingresaron los enviados de los tribunales acompañados por personal legislativo. Unos 35 minutos más tarde, salieron con una caja. Ahora, volverá a franjarse el despacho, dieron fuentes del Congreso.

Mirabelli dispuso las medidas ayer, a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, pero sujetas a la autorización de la Cámara baja.

LA NACION dio cuenta del requerimiento del juez al Congreso por la tarde, cuando los diputados estaban reunidos en el recinto debatiendo el régimen de los DNU. Enterado de la noticia por esa publicación, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López pidió que se le respondiera al juez ayer mismo. Antes de las 22, el pedido de Mirabelli fue aprobado sin ningún voto en contra, con el apoyo incluso de los propios libertarios y Pro.

José Luis Espert, esta mañana, cuando llegaron los enviados de la Justicia a su casa Enrique García Medina

Es inédita la velocidad que tuvo este trámite, que había ingresado a Diputados a las 17.

De madrugada, después de la sesión, el bloque libertario se congregó para tratar dos asuntos: determinar si habían votado correctamente y solicitar a Menem ver el oficio, a lo que el presidente de la Cámara se negó, informaron fuentes que conocieron de primera mano el contenido de la reunión.

Querían determinar si le habían soltado la mano a Espert, su compañero de bancada, pero la conclusión general fue que habían obrado bien. “La mayoría bancó lo que se hizo”, relató un allegado al bloque.

La puerta del despacho de José Luis Espert, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, estuvo franjada toda la noche