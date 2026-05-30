Un intendente rompió en llanto durante una entrevista por los despidos en Río Tercero: “No duermo, no como”
“Estoy muy triste, es como que me supera todo esto”, dijo Mario Rivarola por la situación en la Unidad Turística Embalse
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El intendente de la ciudad cordobesa de Río Tercero, Mario Rivarola, se quebró este sábado durante una entrevista por los despidos que el Gobierno nacional dispuso en el complejo turístico de Embalse, dijo que “no duerme ni come” y que en el Poder Ejecutivo nacional “no les dan bolilla”.
“Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”, expresó el jefe comunal en declaraciones al streaming de La Voz del Interior.
Y añadió: “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?“.
“Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las 4 de la mañana y estaba despierto porque digo: ‘No sé qué hacer’. Estoy desesperado, es muy duro”, agregó, con la vo quebrada.
Qué pasó
A menos de un mes de que el gobierno de Milei habilitara la venta del complejo Unidad Turística Embalse, el 26 de mayo último fueron despedidos los 40 empleados que se desempeñaban en esas instalaciones.
Por el Decreto 322/2026 se habilitó, a comienzos de este mes, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”. Entre ellas, Embalse de Río Tercero.
Pedido a Milei
El intendente Rivarola, que pertenece al peronismo, exhortó al Gobierno nacional y pidió que el Presidente “llame a los gobernadores y trabajen en conjunto”.
“Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores”, abundó.
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