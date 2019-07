El precandidato presidencial apuntó en duros términos al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, a los que calificó de "nefastos"

En una carta abierta, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cuestionó en duros términos a quienes promueven la polarización y denunció que hay una campaña activa para silenciarlo.

El economista escribió la misiva con su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, y apuntó directamente a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos como impulsores de una invisibilización de su candidatura.

A 20 días de las PASO, los precandidatos aseguraron que hay "poderes que actúan a espaldas de la población, con capacidad de influencia" que "pretenden imponer un escenario con solo dos alternativas" y agregaron que "quienes encarnan esa polarización gobernaron el país en los últimos 12 años con los resultados desastrosos que muestran los indicadores socioeconómicos: 8 años con la economía estancada y una secuela catastrófica de recesión, desempleo, pobreza extendida, inflación inusitada y, otra vez, un endeudamiento impagable".

En un tono más duro del que vienen demostrando en su estrategia por no quedar completamente ensombrecidos por las candidaturas de Mauricio Macri y Alberto Fernández, Lavagna y Urtubey aseguraron que "no es digno para ningún pueblo con amor propio hacerle una oferta electoral de tan bajo nivel" y aseguraron que esas candidaturas son "nefastas".

Además, los precandidatos denuncian que el macrismo y el kirchnerismo, que encabezan hoy las encuestas, "desnaturalizan el uso de las encuestas para fomentar la polarización".

"Si esa campaña prosperara, el principal vector del voto argentino será el odio o el miedo. 'Voto a Macri para que no vuelva Cristina', dicen unos. 'Voto a Cristina para que no siga Macri', expresan otros. Una y otra alternativa, sumirán a la Argentina en la depresión por muchos años más. Representan el fracaso del pasado y el fracaso del presente. No pueden otra cosa que asegurar el fracaso del futuro", sigue el texto.

Según los últimos sondeos de opinión, la fórmula de Consenso Federal se encuentra detrás, lejos, de Fernández y Macri, que se acercan a un escenario de paridad.

A continuación, Lavagna y Urtubey reiteran su llamado para superar la grieta en las PASO. "Nuestro compromiso coincide con el deseo de la mayor parte de los ciudadanos: actuar para cerrar este largo período de desencuentro entre los argentinos y de políticas que provocaron enorme deterioro económico y social. Hemos consolidado un proyecto que se ha constituido en la única alternativa capaz de derrotar tanto al kirchnerismo como al macrismo en una elección mano a mano, lo que explica, pero no justifica, la maliciosa campaña apuntada a silenciarnos e invisibilizarnos", escribieron.

La carta también expone los principales lineamientos de lo que sería un gobierno de Consenso Federal. Entre las propuestas, destacan el "diálogo como herramienta de gestión", "la creación de un Consejo Económico y Social", la implementación de "políticas humanistas apuntadas al desarrollo", "la consolidación de un estado justo y próspero, poniendo al hombre y la familia como principales sujetos de interés de la comunidad, e incentivando al empresario/emprendedor y trabajador que reinvierta".

Hacia el final de la carta, también proponen una "reactivación de los recursos económicos, naturales y productivos que hoy no son aprovechados, incentivos a la producción, fortalecimiento de la seguridad jurídica, relación institucional con el Poder Judicial, reconversión paulatina de los "planes" en instrumentos de capacitación e inserción laboral, un programa para la niñez con base en la estimulación temprana y la alimentación nutricional adecuada, educación renacionalizada y unificada, impulso a la ciencia y las nuevas tecnologías".