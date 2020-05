Ante la respuesta del técnico del Consejo de la Magistratura que dijo que no hay medios para hacer el juicio vía remota, el fiscal pide analizar alternativas presenciales o mixtas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En un salón de la Facultad de Derecho, en el centro municipal de exposiciones o en un teatro. Diego Luciani, fiscal del único juicio oral iniciado contra Cristina Kirchner, pidió ayer explorar alternativas para que el proceso se reanude. Si no se puede hacer vía remota, el fiscal propone opciones presenciales o mixtas.

La presentación de Luciani fue una reacción a la respuesta del Consejo de la Magistratura, que esta semana le informó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que en este momento no cuenta con la tecnología necesaria para garantizar la realización virtual de un juicio como el que enfrenta la vicepresidenta, con 50 partes que deben estar conectadas en simultáneo.

Notificado oficialmente de esa respuesta, el fiscal presentó ayer un escrito ante el TOF 2 en el que dijo que la contestación no logró satisfacer a la fiscalía porque no resuelve sus dudas. Luciani advirtió, en primer lugar, que la respuesta que recibió no fue del Consejo de la Magistratura sino de un funcionario de la Dirección de Tecnología y que un técnico no es "el Consejo"; por ende, solicitó que el tribunal vuelva a consultar al organismo para que responda cuánto tiempo le va a llevar tener listas las "nuevas soluciones" que Ricardo Noziglia Wilde -el funcionario en cuestión- dijo que están preparando. El fiscal pretende además que los consejeros expliquen cuáles son esas supuestas soluciones en marcha.

Tal como informó LA NACION, esa respuesta de Noziglia Wilde generó fuertes cruces entre los consejeros. Los opositores increparon al presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, cuando se enteraron de que Noziglia Wilde había enviado esa respuesta, que nunca pasó por el plenario.

Según Lugones, tampoco pasó por él y el funcionario la presentó "a espaldas de todos". No obstante, Lugones dijo que "no hay un juicio más importante que otro" y que el planteo de los jueces del TOF 2 deberá esperar porque tienen otras consultas que resolver antes.

Otros caminos

Pero más allá de lo que pueda ofrecer el Consejo, el fiscal quiere explorar nuevas alternativas. Por eso, le sugirió al TOF 2 revisar, en primer lugar, si el juicio puede reanudarse en alguna de las salas de Comodoro Py 2002. De no ser así, Luciani propone buscar un lugar acorde en otros edificios del Poder Judicial, como el de Lavalle 1171. Para eso, le solicitó al tribunal que consultara a la Corte Suprema y al Consejo.

No necesariamente debe ser un juicio con todas las partes presentes, entiende Luciani. El cree que podría hacerse "semi presencial", por ejemplo, con los jueces, la fiscalía y los defensores en el lugar y el resto de los protagonistas, siguiendo el juicio por teleconferencia.

Pero Luciani destaca además que la cuarentena obligó a cerrar a teatros y universidades, que tienen espacios que podrían usarse para este debate. Según informaron fuentes del caso, el fiscal detalló en su escrito la capacidad que tiene cada una de las salas del edificio de la Facultad de Derecho de la UBA -la más grande, el Salón de Actos, tiene lugar para casi 800 personas- y mencionó incluso que frente a este edificio, sobre la avenida Figueroa Alcorta, está el centro municipal de exposiciones, con capacidad para 5000.

El fiscal fundamentó su solicitud en el pedido de la Corte Suprema a los tribunales para que atiendan la mayor cantidad posible de casos y recordó que varios juicios orales ya se reactivaron pese a la cuarentena y a la feria judicial que sigue vigente.