La oposición de Juntos por el Cambio argumenta que, con el fin del ASPO, el Congreso debería retomar la normalidad de las sesiones presenciales Crédito: Prensa HCDN

Laura Serra 26 de noviembre de 2020 • 14:03

En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la oposición de Juntos por el Cambio reclamó que a partir del mes próximo se retomen las sesiones presenciales en el cuerpo, ya que el Poder Ejecutivo puso fin a las restricciones que imponía el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rigió durante el pico de la pandemia.

La nota, firmada por los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri; de Pro, Cristian Ritondo y de la Coalición Cívica , Maximiliano Ferraro, se presentó en las vísperas del vencimiento del protocolo que habilita las sesiones mixtas (con participación remota y presencial de los legisladores) en la Cámara de Diputados. A partir del mes próximo dicho protocolo no estará vigente, por lo que el oficialismo y la oposición deberán definir la dinámica a seguir para las próximas sesiones.

En la nota, los líderes del interbloque de Juntos por el Cambio advirtieron que, con el reemplazo del ASPO por el Dispo (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), "es tiempo de volver a funcionar de manera presencial en todos los ámbitos del Congreso de la Nación, para el trabajo tanto de comisiones como en las sesiones"

"Se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad suficientes para que el Congreso de la Nación, y esta Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario. Tenemos por delante debates trascendentes y queremos darlos con absoluta transparencia de cara a la sociedad", enfatizaron Negri, Ritondo y Ferraro.

"Si todas las actividades sociales, económicas y productivas han vuelto, no hay razón alguna para que la actividad legislativa que es una actividad esencial, continúe funcionando bajo la excepcionalidad del protocolo de sesiones remotas", insistieron.

Massa aún no respondió a la nota de los legisladores de Juntos por el Cambio, pero todo indica que el oficialismo propondrá mantener la actual modalidad de sesiones mixtas. En esta postura contaría con el apoyo del resto de los bloques opositores. "El último protocolo que se firmó permite que haya una mayor presencia de los legisladores en el recinto, tal como reclama Juntos por el Cambio. La pandemia no terminó y hay muchos legisladores que no pueden o no quieren viajar a la Capital para no arriesgar su salud", sostienen.

