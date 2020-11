Mario Negri sospecha que Sergio Massa estuvo detrás de la intervención en la que el diputado rionegrino Luis Di Giacomo propuso debatir la suspensión de las PASO y cruzó al presidente de la Cámara baja en plena sesión Crédito: Prensa HCDN

Un diputado aliado del oficialismo, el rionegrino Luis Di Giacomo, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sorprendió hoy en la sesión de la Cámara de Diputados al pedir que se debata la derogación de las elecciones primarias (PASO) previstas para el año próximo, una iniciativa que Juntos por el Cambio, el principal partido opositor, rechaza.

Di Giacomo no solo pidió debatir esta iniciativa, que no estaba contemplada en el temario; propuso, además, que el proyecto a discutir sea la que presentó hace dos años el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) para la derogación lisa y llana de las elecciones primarias.

"Estamos frente a una elección nacional, en una situación de crisis y creemos que la ciudadanía no ve con buenos ojos que se gasten entre 12.000 y 14.000 millones de pesos en una gran encuesta. No creo que esto sea oportuno ni correcto. Hemos analizados los expedientes que se han presentado en este sentido, entre ellas figuran iniciativas del exdiputado radical Luis Borsani, de la diputada Alma Sapag, incluso del presidente de nuestro interbloque, José Ramón. Pero consideramos que el más completo es el del diputado Pablo Gabriel Tonelli", sostuvo Di Giacomo.

De inmediato, el diputado Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, pidió la palabra y le solicitó a Di Giacomo que, dada la complejidad del tema, retire la moción para que la iniciativa sea tratada en la sesión de hoy. En el mismo sentido se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

La diputada Graciela Camaño, por su parte, coincidió en que el tema debía discutirse con mayor profundidad, pero anticipó su apoyo a la iniciativa. "Este Congreso debería tener la responsabilidad e hacerse cargo de un tema en el que la Constitución le da plena competencia. Bienvenido que el diputado haya instalado este tema", enfatizó la diputada de Consenso Federal, quien propuso la creación de una comisión que se aboque al asunto.

El diputado Di Giacomo aceptó la propuesta de Camaño y, tras el pedido de sus pares, retiró la moción. Pero la disputa estaba lejos de estar saldada. Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió la palabra visiblemente molesto y embistió contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de quien sospecha que fue quien orquestó la jugada de Di Giacomo.

"Habíamos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria que no habría pedidos de apartamiento del reglamento. Se acaba de romper el acuerdo. Usted es que debió hacerlo cumplir, porque presidió la reunión de Labor Parlamentaria", asestó.

Massa tomó el guante. "Lea la versión taquigráfica. En la reunión de Labor Parlamentaria, Di Giacomo adelantó que plantearía un apartamiento de reglamento para discutir este tema (sobre la suspensión de las PASO). Di Giacomo dijo que lo iba a hablar con su bloque antes de hacerlo; yo le pedí que me avisara antes del inicio de la sesión así les avisaba al resto de los presidentes de bloque. Cumplí con lo pautado en la reunión de Labor Parlamentaria; les avisé a Ritondo y a Moreau. Además, le pedí gentilmente al diputado Di Giacomo que un tema de semejante envergadura no fuera planteado por medio de un apartamiento de reglamento", sostuvo Massa. "Usted falta a la verdad, Negri", insistió.

"Yo no falto a la verdad. En la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado no realizar apartamientos de reglamento. De hecho, yo le había pedido a un diputado de nuestro bloque (Emiliano Yacobitti) que no planteara el suyo", respondió Negri.

"Entonces que Yacobitti pida la palabra y haga su apartamiento así termina su show, diputado Negri", respondió Massa.

"Yo no hago ningún show, usted no preside la Cámara como corresponde", espetó Negri.

