Día del Trabajador: solo el 20% de los argentinos menores de 50 trabaja de lo que soñaba de niño y la insatisfacción laboral es del 84%

Cuando era niña, Natalia F., de 36 años, soñaba con ser abogada. Pero a mitad de la secundaria, cambió de rubro y decidió hacer el profesorado de Historia. Hoy trabaja en el área contable de la empresa del tío de su marido. “Nada que ver. Pero hoy siento que priorizo poder pagar las cuentas. ¿Mi vocación? Llegar a fin de mes”, resume.

Su situación es la de miles de personas de su generación. En las vísperas del Día Mundial del Trabajo, la consultora Bumeran, la app que lidera el mercado de empleo en América Latina, presentó un informe en el que muestra la brecha que existe entre lo que los jóvenes profesionales soñaban ser cuando eran niños, lo que efectivamente estudiaron y su trabajo actual.

Es una brecha que parece ser más grande que en otros países de la región, y que puede explicar por qué el 84% de los jóvenes profesionales dice sentirse insatisfecho con su trabajo.

Solo el 20% de los jóvenes profesionales trabaja de lo que soñaba ser cuando era niño Freepik

A modo de resumen, se puede decir que más de la mitad de los jóvenes profesionales argentinos no estudiaron eso que soñaban ser en su infancia. A su vez, 6 de cada 10 no trabajan de lo que estudiaron. Y esto resulta en que sólo el 20% trabaja de lo que soñaba en su infancia. Un dato llamativo es que, aunque 8 de cada 10 jóvenes experimentan insatisfacción laboral, la mayoría (el 35%) se siente agradecida por tener empleo, aunque no sea en su área de formación.

“¿Trabajás de lo que soñabas?” es un estudio que realizó Bumeran del que participaron 2391 personas trabajadoras de entre 18 y 50 años de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Respecto al nivel académico alcanzado por los participantes, el 25% tiene el secundario completo; el 39%, universitario incompleto; el 25%, universitario completo, y el 8%, posgrado incompleto y completo.

La investigación exploró si los jóvenes ejercen la profesión con la que soñaban en su infancia y para la que estudiaron, y cómo impacta la incongruencia entre sus aspiraciones y su realidad laboral.

Federico Barni, CEO de Bumeran, arriesga una interpretación: “Los resultados del estudio muestran una desconexión entre la formación y el desarrollo profesional. La Argentina lidera la tendencia en la región con el 61% de los jóvenes que no trabajan de lo que estudiaron. Si bien el 35% experimenta agradecimiento por tener trabajo, el 31% siente frustración por no poder desarrollarse en su área de estudio. Estos datos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de poder trabajar de aquello que soñás, para lo que te formaste y te llena de satisfacción”, afirma.

El hecho de que en la Argentina solo el 20% de los profesionales trabajen de lo que soñaban en su infancia posiciona al país en el segundo puesto más bajo de la región en esta categoría, solo siendo superado por Panamá, con el 17%.

Entre quienes no trabajan de lo que soñaban, el 58% expresa sentir frustración por no haber alcanzado sus sueños laborales. Mientras que el 34% menciona que no siente frustración porque crecieron y ahora les interesan otras profesiones; y el 8% dice que no sienten frustración “porque su sueño era muy difícil de alcanzar”.

Insatisfacción laboral

El porcentaje de insatisfacción laboral entre profesionales argentinos (84%) es el más alto de la región, señala el informe. En el resto de los países la tendencia es similar: en Panamá, es el 83%; en Ecuador, el 81%; en Chile, el 78%, y en Perú, el 67%.

Otro dato del relevamiento indica que 5 de cada 10 personas trabajadoras estudiaron algo relacionado con lo que soñaban de niños. En Argentina, esta coincidencia entre sueños y estudios universitarios es del 53%. Es el segundo porcentaje más alto de la región: en primer lugar se encuentra Perú, con el 58%; le sigue Ecuador, con el 51%; Chile, con el 42%, y Panamá, con el 36%.

Entre las carreras más elegidas y estudiadas, el 22% de los jóvenes profesionales menciona que estudió Ingeniería; el 16%, profesorado; el 12%, carreras vinculadas al Marketing; el 10%, Derecho, y el 8%, Periodismo. En la categoría “otros”, destacan carreras de Administración de Empresas, Contador Público y Economía.

¿Cuáles son las profesiones soñadas?

Entre las mujeres, el 16% dijo que en su niñez soñaba con ser profesora; otro 16%, con convertirse en médica; el 9% deseaba ser veterinaria; el 7% aspiraba a ser diseñadora; y otro 7%, ser policía. Entonces se les consultó sobre a qué se dedican actualmente. El 30% dijo que trabaja como vendedora; el 25% como profesora; y el 21% como cajera. En la categoría “otros”, destacan los empleos en administración, atención al cliente, el área contable y casas particulares.

El 14% de los hombres dijo que soñaba con ser futbolista; el 11% con convertirse en ingeniero; y el 10% deseaba ser periodista. En la categoría “otros”, sobresalen profesiones como piloto de avión, músico y programador.

Actualmente, ¿a qué se dedican? El 37% trabaja como vendedor; el 17% como cajero; y el 9% como ingeniero. En la categoría “otros”, sobresalen los empleos como administrativo, contador, personal de seguridad, operario y técnicos.