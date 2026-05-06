En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en las encuestas y hay inquietud por el aluvión de “memes”

En medio la tensión por la situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que acumula casi dos meses de revelaciones, en el Gobierno reconocen un fuerte impacto en la imagen de la gestión ante la opinión pública. “Estamos 7, 8 puntos abajo”, deslizó una fuente de Casa Rosada, que lucía resignada ante al avance del caso en la Justicia.

No es el único efecto directo del affaire Adorni. Distintos relevamientos dan cuenta del elevado número de menciones negativas en torno al funcionario en las redes sociales, principal arena de los libertarios para la batalla política y cultural. En ese contexto, en el seno del gabinete de Milei hay temor por el efecto “memificado”, en alusión a la cantidad de memes y burlas sobre el ministro coordinador que circulan en las plataformas sociales, como “X”, Instagram o WhatsApp.

Esta semana, después de que se conociera la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, que atestiguó que Adorni le dio 245 mil dólares en efectivo por la refacción de la casa del country Indio Cua, las menciones sobre el jefe de Gabinete volvieron a dispararse y alcanzaron uno de sus picos más altos, según relevamientos que manejan en el oficialismo.

Según la consultora AdHoc, en las horas posteriores a la declaración en la Justicia del contratista, hubo “más de 124 mil menciones digitales a Adorni”. Es el "quinto pico de conversación más alto en los últimos 60 días”.

Desde AdHoc afirman que desde el pasado 8 de marzo, cuando se supo que el jefe de Gabinete había llevado a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Nueva York en el avión oficial, se acumulan “más de 2.5 millones de menciones a Adorni en el ecosistema digital”.

Milei decidió sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a las denuncias en su contra Presidencia

Luego de eso comenzaron a conocerse los movimientos de la pareja, como el viaje familiar a Punta del Este en avión privado o la adquisición de la casa del country Indio Cua. Todo está bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Anteayer, “Cascada” fue la palabra más usada en redes alrededor del caso Adorni, con más de 27 mil menciones. Al mismo tiempo se registró un “pico de búsquedas en Google” sobre la situación judicial del jefe de Gabinete.

Fue luego de que el contratista Tabar dijera ante ante el fiscal Pollicita que Adorni le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, supuestamente adquirida por US $120.000.

La declaración, respaldada por documentos que aportó Tabar, complicó al funcionario de Milei. Tabar sostuvo que las obras demandaron 10 meses y que fueron presupuestadas inicialmente en US$95.000, pero que el agregado de extras multiplicó el valor final. Y que consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín.

El último pico de menciones en redes sociales sobre el caso Adorni fue registrado el 12 de marzo pasado, cuando se presentaron las primeras denuncias contra el jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito. Por esos días, Adorni había justificado la presencia de su esposa en el viaje de Estado a Nueva York con una frase que se hizo viral: dijo que iba a “deslomarse” a EE.UU. y que requería del apoyo sentimental de su pareja.

Otro hecho que provocó gran cantidad de menciones en redes fue el informe de gestión que brindó Adorni en el Congreso. En tercer lugar, aparece la primera conferencia de prensa que concedió el jefe de Gabinete tras las primeras revelaciones. Más atrás quedaron las horas en que se supo sobre los préstamos que le dieron las jubiladas a Adorni para la compra de las nuevas propiedades de la familia.

“El interés de los usuarios por el tema crece al ritmo de las novedades en la investigación”, indicaron desde AdHoc para explicar el fenómeno alrededor de Adorni. También consideraron que la figura del ministro coordinador “resulta ser el pasivo tóxico más dañino para el Gobierno a largo plazo”.

Por su parte, el último informe de Monitor Digital, de Diego Corbalán, señala que la conversación de las redes sociales argentinas sobre los escándalos que vienen golpeando al gobierno libertario “muestra una dinámica de acumulación”.

“Primero, $LIBRA funcionó como gran caso ordenador; luego aparecieron picos asociados a Andis y Espert; finalmente, el episodio Adorni produjo un salto fenomenal en muy poco tiempo y se convirtió en el tópico con mayor peso relativo del período", detallaron en su último informe.