En el Gobierno aún no califican de “estafa” a $LIBRA y desestiman avances judiciales en el corto plazo

Mientras que en los tribunales locales y en los Estados Unidos se acumulan denuncias por el caso $LIBRA y conforme salen a la luz supuestos mensajes privados que aluden a presuntos pedidos de pagos para que inversores cripto pudieran tener un encuentro con el Presidente, cerca de Javier y de Karina Milei subrayan que hasta el momento ninguno de los hermanos fue notificado en un expediente. Aseguran que “en términos de pruebas jurídicas no hay nada” y que hasta ahora “es todo mediático”.

En la Casa Rosada, de hecho, ni siquiera aluden a la criptomoneda $LIBRA como una estafa, pese a que un bufete norteamericano podría preparar una demanda colectiva por unos 200 inversores perjudicados por la operatoria que se inició con el tuit de Milei. Se limitan a hablar de “sospechas” y dicen que “ante la duda” el jefe de Estado borró el mensaje en X, donde “difundió” Viva la Libertad Proyect. “No hay elementos para afirmar que hubo una estafa. El que entra en esas cosas sabe en qué se mete”, apuntan en la sede de gobierno.

Cerca del Presidente subrayan que la moneda sigue cotizando y que “hay que ver” en dónde terminan los fondos y si no se cumple el fin que fue originalmente anunciado, de fondear emprendimientos digitales en la Argentina. Así justifican también que, durante la única entrevista que brindó luego de que estallara el escándalo, Milei no apuntara contra Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA.

Tal como publicó LA NACION, Arkham -una organización dedicada al análisis blockchain- identificó más de 1000 direcciones vinculadas a Kelsier Ventures, la firma de Hayden Davis, con casi 300 millones de dólares en fondos generados por el activo $LIBRA.

Pese a que se ocupan de desestimar el riesgo en los tribunales, en la cúpula del Gobierno monitorean con atención el panorama judicial. Según pudo saber LA NACION, los hermanos Milei pidieron opiniones a distintos colaboradores y abogados cercanos al espacio.

El rol del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quedó oficializado como del lado de los “investigadores”. En el Gobierno descartaban las versiones que indicaban que iba a renunciar como funcionario para patrocinar a Milei como abogado. Hoy, vía decreto, el Gobierno ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA), ente descentralizado de la cartera de Cúneo Libarona, que investigue “posibles irregularidades o hechos de corrupción” relacionadas con el criptoactivo “$LIBRA”.

Además, también dentro del Ministerio de Justicia, creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que tendrá por objeto recabar la información relacionada con ese criptoactivo. Es decir, no evaluará a todos los proyectos blockchain en general, sino solo este evento puntual. “Una vez concluida su tarea, se tendrá por disuelta”, dice el decreto 114/2025 publicado en el Boletín Oficial.

El panorama

Actualmente, las denuncias contra Milei por el escándalo de $LIBRA se acumulan en el juzgado federal de María Servini, que tiene en su poder al menos diez planteos. La magistrada delegó la investigación en el fiscal federal Eduardo Taiano.

“Nos tocaron una jueza y un fiscal que tienen equilibrio”, consideraron cerca de los hermanos Milei, que actualmente se encuentran en Washington para que el Presidente se reúna con Elon Musk, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y para que el líder libertario participe de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) donde también disertará Donald Trump.

Al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia se sumaba este viernes en la capital norteamericana el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo. En la Casa Rosada aseguraron que el estratega -tercer vértice del “Triángulo de Hierro” reconfirmado en su lugar después del gaffe de la entrevista en Todo Noticias- viaja para participar de la CPAC y que las gestiones se hicieron antes de que estallara el “criptoescándalo”.

Servini no es una completa desconocida para el entorno de los Milei. El apoderado del partido que creó Karina Milei, La Libertad Avanza, es el abogado Santiago Viola, que trabajó una década en el juzgado de Ariel Lijo y que es allegado a Servini, titular del juzgado federal de la Capital Federal 1° con competencia electoral. Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones con el mundo judicial. Servini, además, es una vieja conocida de Cúneo Libarona.

Respecto a los frentes abiertos en los Estados Unidos, en el Gobierno remarcan que la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que va a investigar las maniobras en torno a $LIBRA, “no investiga presidentes” sino solo a empresas que cotizan en los Estados Unidos o que están sujetas a la legislación norteamericana.

Respecto a la investigación que se inició en el Departamento de Justicia y en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cerca de Milei remarcan que se trata de una pesquisa “preliminar” y que “si es que prospera” pasará tiempo hasta que llegue a un fiscal de distrito. “No se entiende cómo van a probar el daño si $LIBRA sigue cotizando”, dijeron muy cerca de los Milei.

Consultados sobre los supuestos mensajes atribuidos a Hayden Davis donde este aseguraba que “controlaba” a Milei y que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia (“Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, decía el presunto mensaje), en el entorno presidencial se limitan a calificarlo como “poco serio”.

Luego de que se filtraran esos supuestos mensajes, Davis envió un comunicado oficial en el que dijo que “no recordaba” haber enviado esos mensajes y que no los tenía en su teléfono. “Los reportajes que aseguraron que le pagué a Javier Milei o su hermana Karina Milei para lanzar el memecoin Libra son falsos. Nunca les hice pagos ni ellos me los pidieron”, agregó.

“Ni Javier ni Karina cometieron un delito. Y no hay nada, ningún indicio que pueda tener apariencia de delito en términos jurídicos. Todos los chats son muy poco serios, en términos de pruebas jurídicas no hay nada. Es todo mediático y de las redes sociales. Los Milei no están notificados en ninguna causa”, dijeron cerca de los hermanos.

Respecto al rol de Mauricio Novelli, el trader que contrató a Milei para que diera cursos en su instituto antes de que el libertario asumiera como diputado, en la Casa Rosada no rechazan de plano que él haya pedido dinero y haya utilizado su vínculo con el Presidente. “No lo descartamos, pero tampoco hay elementos para suponerlo”, se atajan.

