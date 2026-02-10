En el segundo año de mandato de Javier Milei, la Argentina empeoró su nota en el ranking mundial de transparencia

La Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado todos los años por la ONG Transparencia Internacional. La calificación corresponde al año pasado y es un punto menor a la registrada en 2024, por lo que los especialistas concluyen que “se percibe como un país más corrupto”.

Ese retroceso de un punto implicó que la Argentina cayera cinco puestos en el ranking mundial, ubicándose en el lugar 104. En la medición anterior, estaba en el puesto 99. Comparte el lugar con Belice y Ucrania, y sigue detrás a países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

La Argentina retrocedió 5 lugares y está en el puesto 104 en un ránking de transparencia Transparencia Internacional

El podio se mantiene igual que en 2024. Lo lidera Dinamarca, con 89 puntos; en segundo lugar se ubica Finlandia, con 88, y tercero Singapur, con 84. También se afianzan los países con peor ubicación: Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos; seguido por Sudán del Sur y Somalía, que comparten el puesto 181, con solo 9 unidades sobre 100.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, el capítulo local de Transparencia Internacional, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción”.

El caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad influyó en la caída de la Argentina en el ranking de Transparencia Internacional JUAN MABROMATA - AFP

“Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”, agregó el director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Ayer, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, primer director de la Andis en el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo. Por otra parte, la causa $LIBRA avanza con nuevas medidas de prueba.

“Una ubicación muy mala”

En diálogo con LA NACION, Secchi afirmó: “La Argentina sigue en una ubicación muy mala. Los inversores y analistas no ven que en el país se avance en la lucha contra la corrupción y esperamos que el Gobierno tome nota de esta situación”.

Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 en América y está por debajo del promedio en transparencia Transparencia Internacional

Con 36 puntos, la Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países de América. En nuestra región, el país con mejor puntaje es Canadá, con 75 puntos y 16° a nivel global. Se mantuvo respecto de la medición anterior y superó a Uruguay, que bajó 3 puntos, suma 73 y está 15° en el promedio. Venezuela, anteúltimo mundial y el peor puntuado de América, es superado por Nicaragua por cinco puntos.

Por su parte, Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, consideró: “Es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo”.

El informe de Transparencia Internacional estableció que en 2025 el promedio mundial del CPI descendió por primera vez en más de una década a 42 puntos sobre 100. Esto significa que “la inmensa mayoría de los países no consigue mantener la corrupción bajo control”, ya que enumeran que 122 de 182 países obtuvieron un puntaje menor a 50.

Desde su creación, en 1995, el CPI funciona como indicador de la corrupción en el sector público en todo el mundo. Utiliza datos de 13 fuentes externas como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas y grupos de expertos. Los resultados reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público en general.