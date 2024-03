Escuchar

El presidente Javier Milei dio una serie de definiciones en la entrevista que otorgó este jueves a LN+. El mandatario afirmó que “la inflación se va a derrumbar, en algún momento va a caer como un piano”, aunque dijo que no puede precisar cuándo. También sostuvo que “el dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo” y aseguró que tiene la “esperanza de que la recuperación económica sea de una V muy acentuada”.

Estas fueron algunas de las principales frases:

“Que no me vengan los diputados con que la están pasando mal porque hay muchísima gente que la está pasando peor. El 60% de la Argentina es pobre”.

“El error que cometí en estos 90 días fue creer que podía negociar de buena fe con los gobernadores”.

“Todo lo que podamos privatizar lo vamos a privatizar”.

“Nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, lo hace todo mal. No existe el Estado eficiente”.

“Télam es un aparato de propaganda”.

“Yo me llevo muy bien con Macri y Bullrich. Es evidente que tenemos mucha afinidad y tenemos claro que salimos con las ideas de la libertad”.

“Larreta es un socialdemócrata con una vocación intervencionista profunda. El consenso del que habla nos remonta a las páginas más oscuras de la historia argentina”.

“El trabajo que hizo Cristian Ritondo y el Pro en la Ley Bases fue impecable”.

“Vamos a tener un Consejo Económico ad honorem y dentro de ese consejo va a estar Ramiro Marra, para los que andan diciendo pavadas”.

con el tema del champagne y Alberto Fernández. Le pedí disculpas y publiqué un tuit dejando constancia de eso.” “Alberto Fernández me contó que es abstemio y lo validé con muchos periodistas que me dijeron lo mismo”.

“No soy una persona que le guste mucho el tema de estar reunido y esas cosas. No me gustan los eventos sociales. Sin embargo, si lo tengo que hacer por mi trabajo lo hago”.

