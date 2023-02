Máximo Kirchner se repliega en la Provincia, en la antesala de la mesa nacional del Frente de Todos

escuchar

LA PLATA.- Máximo Kirchner no asistirá a la mesa nacional del Frente de Todos que se reunirá el próximo jueves en la sede histórica del PJ. Pero mientras tanto, lideró este martes en La Plata una reunión con referentes “sin tierra” del peronismo bonaerense. El encuentro fue una demostración de fuerza hacia la interna oficialista , que ratifica el repliegue del kirchnerismo sobre la provincia de Buenos Aires.

El jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete Martín Insaurralde y la ministra Cristina Álvarez Rodríguez. El gobernador Axel Kicillof no participó del encuentro: no tiene un cargo formal en la estructura partidaria y no asiste regularmente a estos mitines. Y por ahora no tiene previsto ir el jueves a la mesa política de la calle Matheu.

Al mediodía, los referentes territoriales del peronismo se juntaron en la sede provincial de la calle 54, entre 6 y 7, a sólo tres cuadras de la Gobernación. Kicillof no pasó ni a saludar. La reunión que se prolongó por más de cinco horas . El presidente del justicialismo bonaerense y las autoridades partidarias dialogaron con las y los titulares que asumieron el año pasado en municipios gobernados por Juntos.

Máximo Kirchner ya anticipó que no asistirá el jueves a la mesa política donde se empezarán a discutir las reglas de juego internas de cara al proceso electoral. “Desde que renunció a la presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos viene pidiendo que se convoque a esa mesa. Pero siempre manifestó que no va a estar” , dijo a LA NACION una persona de su entorno.

“Esa reunión no tiene nada que ver con el encuentro de hoy en La Plata”, se afirmó. Lo cierto es que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner se muestra activo en el territorio provincial, armando la estrategia de repliegue mientras se comienzan a dirimir las candidaturas nacionales. El de este martes fue el primero de una serie de encuentros que se darán en las próximas semanas, agregaron los voceros consultados.

Máximo Kirchner comenzó una ronda de diálogos en la que busca analizar la situación de las localidades del interior provincial. Esta iniciativa forma parte de los objetivos que se trazó al asumir la presidencia en diciembre del 2021. Formalmente se informó tras la reunión que durante el encuentro se planteó la importancia de avanzar en la campaña de afiliaciones, que se encuentra lista para su instrumentación.

En la reunión de esta tarde en La Plata estuvieron representadas todas las secciones del interior provincial y la dinámica implica tener el tiempo y la cercanía necesarias para profundizar en todos los temas. En este caso, el jefe partidario convocó a municipios cuyas intendencias actualmente son gestionadas por la oposición, para conocer problemáticas y propuestas para cada una de las comunidades del interior.

Las secciones

Los referentes ganaron las elecciones partidarias en marzo del 2022. “Hubo unanimidad en destacar que es la primera vez que han sido convocados por el partido para este tipo de encuentros” , se expresó en un comunicado difundido por la presidencia del PJ provincia. Por la Segunda sección estuvieron presentes los representantes de Ramallo (Ricardo Gorostiza), de Rojas (Ramiro Baguear); por la Cuarta de Arenales (Emir Miranda), de Viamonte (Mauricio Martín), de Trenque Lauquen (Pablo Lambert).

A su vez, por la Quinta Sección estuvieron, de Dolores (“Patita” García), de Lavalle (Evangelina Goicoechea) y de Necochea (Marcelo Rivero); por la Sexta estuvieron de Bahía Blanca (Patricia Domínguez), de Alsina (Natalia Schmidt), de Tornquist (Gustavo Trankels); finalmente por la Séptima estuvo presente Saladillo (Danilo Mengarelli).

