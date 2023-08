escuchar

Gerardo Martínez, jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, advirtió sobre un posible triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo.

“Me preocupa del resultado en cómo garantizamos las tres “g”: gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Me parece que es muy endeble, débil, la estructura de este candidato”, señaló el sindicalista, que remarcó su alineamiento con Sergio Massa, el ministro de Economía que es, además, candidato presidencial por Unión por la Patria. “Tengo una clara definición; estoy con Massa, que es una alternativa seria y sustentable”, reforzó su postura a pesar de la escalada inflacionaria en una entrevista en Radio Zónica.

“La sociedad está muy enojada con la política, nosotros lo venimos advirtiendo. Estamos muy preocupados por la situación de la Argentina, con problemas estructurales como la pobreza, la desocupación y la informalidad laboral”, dijo el sindicalista. Además, se mostró abierto a la otorgación de un bono como paliativo por la devaluación, pero advirtió: “La suma fija no debería afectar la dinámica de las paritarias, no podemos hablar de salario real todavía. Con la inflación que hay no se puede recuperar el salario real. El libre ejercicio de la paritaria es el sentido de derecho, más claro, más transparente para que cada actividad articule su negociación”.

Además, afirmó que “la inflación es el impuesto a la pobreza, genera una corrosión en todo lo que es la economía, la producción y el trabajo”, y aseguró que “la única alternativa que tenemos los trabajadores para recuperar una perspectiva de vida, una esperanza es logrando estabilidad económica”.

”Estamos muy preocupados por lo que se vive en la Argentina. Nosotros venimos advirtiendo que la sociedad en general está muy enojada con la política, porque indudablemente todo afecta, estos tiempos de pandemia covid-19, el impacto de la guerra en Ucrania, la sequía y demás”, expresó Martínez

Saqueos y narcotráfico

Martínez, además, relacionó los saqueos en diferentes distritos del país al avance del narcotráfico. “El trazado transversal que tiene la ayuda social y el reparto [estatal] de subsidios no alcanza, pero en este caso fueron actos vandálicos con una intencionalidad en medio de la rareza que tiene la Argentina: tenemos desocupación, hay hambre, pero hay una red de narcocriminalismo”, dijo ayer Martínez en radio Zónica. Y agregó, con dramatismo: “Vamos camino a ser como Colombia o México si no reaccionamos. Son realidades lamentables. Acá la política no tomó conciencia del problemas. En las grandes obras no son redes de narcotráfico, hay carteles metidos. Somos cautivos del problema”.

El supermercado DIA de la calle Croacia, en José C. Paz, que sufrió un saqueo el martes a la noche Hernán Zenteno - LA NACION

LA NACION